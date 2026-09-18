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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija tyčia nutraukinėja elektros tiekimą Zaporižios atominėje elektrinėje

2026-09-18 15:16 / šaltinis: ELTA
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2026-09-18 15:16
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Aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ ketvirtadienį apkaltino Maskvą tyčiniu elektros tiekimo sabotavimu Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje (AE), siekiant kaltę dėl šiam objektui keliamo pavojaus suversti Ukrainai, praneša naujienų agentūra dpa.

Zaporižios šiluminė elektrinė (Wikipedia)
GALERIJA (13)

Aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ ketvirtadienį apkaltino Maskvą tyčiniu elektros tiekimo sabotavimu Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje (AE), siekiant kaltę dėl šiam objektui keliamo pavojaus suversti Ukrainai, praneša naujienų agentūra dpa.

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Organizacija nurodė aptikusi palydovinių nuotraukų ir įrodymų, kurie paneigia Maskvos teiginius, esą Ukrainos smūgiai lėmė elektros tiekimo sutrikimus didžiausioje Europos branduolinėje jėgainėje, neveikiančioje nuo 2022 metų, kai ją okupavo Rusijos pajėgos.

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„Greenpeace“: Rusija tyčia nutraukia elektros tiekimą Zaporižios AE

„Tai yra dalis masinės dezinformacijos kampanijos, kurią Maskva vykdo norėdama suklaidinti ir nukreipti dėmesį nuo tikrųjų saugumo grėsmių, kylančių tik dėl jos pačios vykdomos neteisėtos okupacijos ir karo“, – sakė „Greenpeace Ukraine“ branduolinės energetikos specialistas Shaunas Burnie.

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Jo teigimu, pasikartojantys išorinio maitinimo pertrūkiai Zaporižios AE yra Rusijos karinių smūgių Ukrainos elektros tinklams ir sabotažo operacijų pačioje AE bei su ja susijusiose skirstymo stotyse pasekmė.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Nors šeši jėgainės reaktoriai yra sustabdyti, jai reikalingas nuolatinis elektros tiekimas branduoliniam kurui aušinti.

Tyrimo, kurį „Greenpeace“ atlikto kartu su Londone įsikūrusia bendrove „McKenzie Intelligence Services“, ataskaitoje įspėjama, kad saugumo incidentų elektrinėje pastaraisiais mėnesiais padaugėjo. Iš 26 atvejų, kai nuo 2022 metų objekte buvo nutrūkęs elektros tiekimas, 14 užfiksuota nuo 2026 metų vasario.

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„Tai, ką Rusija daro Ukrainoje, yra precedento neturintis atvejis branduolinės energetikos istorijoje, rodantis visišką branduolinio saugumo principų nepaisymą“, – pažymėjo ekspertas Janas Vande Putte. Pasak jo, pasikartojantys išorinio elektros tiekimo pertrūkiai Zaporižios atominėje elektrinėje kelia esminį pavojų saugumui, o stiprėjantys Rusijos smūgiai Ukrainos elektros tinklams kelia grėsmę ir kitų trijų veikiančių Ukrainos atominių elektrinių saugumui.

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Paskutinė likusi jėgainės 330 kilovoltų elektros linija po beveik tris savaites trukusio gedimo, kurio metu aušinimui reikalingą energiją tiekė dyzeliniai generatoriai, buvo suremontuota rugsėjo pradžioje. Kad būtų galima atlikti remonto darbus, Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) jau antrą kartą tarpininkavo dėl paliaubų šio objekto zonoje.

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Kita 750 kilovoltų linija neveikia nuo gegužės mėnesio, kai buvo smogta maždaug už 100 kilometrų Ukrainos teritorijoje esančiai pastotei.

Kyjivas dėl šio išpuolio kaltina Rusiją. TATENA teigimu, per birželį vykdytus darbus antpuolio pasekmių likviduoti nepavyko. Ši pastotė yra svarbus mazgas, užtikrinantis ne tik Zaporižios jėgainės, bet ir Pietų Ukrainos atominės elektrinės bei viso elektros tinklo stabilumą.

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ir vėl
ir vėl
2026-09-18 15:25
pagal kvailio dėsnį rusai šauna sau į koją hi hi hi hi hi hi iiii
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Kur organizacija buvo
Kur organizacija buvo
2026-09-18 16:00
Kada Ukraina atvirai prie TATEN atstovų atakavo atominės transformatorius ...tada puserai krūmuose vienas kitą
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Ir tyčia žudo
Ir tyčia žudo
2026-09-18 16:29
Elektrinės darbuotojus,vykstančius į darbą ir iš jo.Jei parašėt A,tai rašykit ir Z.
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