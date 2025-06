Rusija priversta reaguoti į Ukrainos smūgius: skubiai didina bombonešių gamybos apsukas

Pasak žurnalistų, žiemos mėnesiais gamyklos teritorijoje iškilo nauji dideli gamybiniai pastatai. Didžiausio iš jų ilgis siekia apie 320 metrų, o plotas – beveik 19 000 kv. m. – prilygsta trims futbolo aikštėms.

Įmonės modernizavimas vykdomas įgyvendinant maždaug milijardo eurų vertės programą, kurios tikslas – padidinti nuosavą karinės ir civilinės aviacijos produkciją. Tačiau, pasak „Yle“, programa įgyvendinama sunkiai: dėl sankcijų ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo lėtėja gamyba ir nesuspėjama pagal gamybos grafikus.

Kazanės lėktuvų gamykla yra labai svarbi Rusijos gynybos pramonei: čia gaminami ir modernizuojami strateginiai lėktuvai, įskaitant bombonešius, galinčius nešti branduolinį ginklą.

Pažymima, kad gamykla išlieka vienintele šalies įmone, galinčia kompensuoti tokių orlaivių praradimą.

Birželį per Ukrainos ataką prieš Rusijos aerodromus vykdant operaciją „Voratinklis“ buvo apgadinta arba sunaikinta apie 30 proc. strateginių Rusijos orlaivių.

„Palydovinės nuotraukos rodo, kad yra daug naujos gamybinės erdvės. Tačiau tai neišspręs aviacijos pramonės ir visos pramonės problemų“, – „Yle“ sakė karo ekspertas Marko Eklundas, buvęs Suomijos karinės žvalgybos karininkas, daugiau kaip 20 metų stebintis Rusijos ginkluotųjų pajėgų raidą.

Leidinys pažymi, kad nepaisant to, jog gamykla yra viena didžiausių ir svarbiausių aviacijos įmonių Rusijoje, jos gamybos rezultatai išlieka labai kuklūs.

Tai, anot M. Ekludo, rodo, kad Rusija atsilieka technologinės plėtros srityje, ypač JAV fone.

„Rusija norėtų atrodyti lygiavertė Jungtinėms Valstijoms, tačiau nuolatinė pasenusių bombonešių modelių gamyba aiškiai rodo tikrąsias jos galimybes“, – sako ekspertas.

Kazanės gamykloje ir toliau surenkami ir modernizuojami lėktuvai Tu-160M, taip pat gaminami nauji Tu-160M2. Tačiau tempai išlieka lėti – iki 2024 m. bus pristatyti tik du Tu-160M2 ir du Tu-160M orlaiviai. Be to, gamykla atnaujina Tu-22M3 lėktuvų parką, kurie, kaip ir Tu-160, aktyviai naudojami smūgiams prieš Ukrainą vykdyti.

