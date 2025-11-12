 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija pralaimėjo teisinį ginčą dėl naujos ambasados ​​​​prie Australijos parlamento statybos

2025-11-12 07:28 / šaltinis: BNS
2025-11-12 07:28

Rusijos vyriausybė trečiadienį Australijos Aukščiausiajame Teisme pralaimėjo bylą dėl naujos ambasados ​​statymo mažiau nei už kilometro nuo šalies parlamento.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Rusijos vyriausybė trečiadienį Australijos Aukščiausiajame Teisme pralaimėjo bylą dėl naujos ambasados ​​statymo mažiau nei už kilometro nuo šalies parlamento.

REKLAMA
0

2008 metais Rusijai buvo suteikta 99 metų nuomos teisė, sumokėjus beveik 3 mln. Australijos dolerių (1,7 mln. eurų) už sklypą, esantį maždaug už 400 metrų nuo parlamento.

Tačiau nuomos sutartis buvo nutraukta 2023-iaisiais, kai parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo užkertamas kelias plėtrai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) tuo metu sakė, kad „vyriausybė gavo labai aiškius saugumo patarimus“ iš Kanberos žvalgybos agentūros „dėl pavojaus, kurį kelia naujos Rusijos ambasados įsikūrimas taip arti Parlamento rūmų“.

REKLAMA
REKLAMA

Šis žingsnis sukėlė ilgametį teisinį ginčą tarp dviejų šalių, o Maskvai atstovaujantys teisininkai teigė esą šis įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

REKLAMA

Trečiadienį Aukščiausiasis Teismas patvirtino įstatymo galiojimą.

Tačiau jis taip pat nustatė, kad kad Australijos vyriausybė privalėjo sumokėti kompensaciją Rusijai.

Po 2023-iųjų įstatymo pakeitimo Australijos bandymus greitai konfiskuoti žemę sužlugdė vidutinio amžiaus rusų diplomatas, kuris apsigyveno netoli parlamento esančios netvarkingos statybų aikštelės.

REKLAMA
REKLAMA

Atšiauriomis sąlygomis gyvenęs diplomatas žiūrėdavo televizorių, užkandžiaudavo traškučiais ir retkarčiais išeidavo į lauką parūkyti. 

Tačiau Australijos aukštesnysis teismas nusprendė, kad Rusija turi palikti minimą sklypą, bent jau kol byla bus sugrąžinta teismui išklausyti detalesnių teisinių argumentų. Netrukus po teismo sprendimo minėtas diplomatas buvo pastebėtas paliekantis tą sklypą ir išvažiuojantis diplomatine transporto priemone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų