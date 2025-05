Rusija oficialiai pripažinta atsakinga už lėktuvo, skridusio MH17 reisu, numušimą

Sprendime pažymima, kad RF pažeidė Čikagos konvenciją dėl tarptautinės civilinės aviacijos. Taigi, Tarptautinės organizacijos taryba patvirtino Nyderlandų ir Australijos, kurios 2022 m. iškėlė bylą prieš Rusiją, teisumą.

„Sveikinu ICAO Tarybos sprendimą, pirmiausia MH17 reiso aukų artimiesiems. Šis sprendimas negali atimti jų skausmo ir kančių, bet tai svarbus žingsnis tiesos link, teisingumo ir atskaitingumo visoms MH17 reiso aukoms ir jų artimiesiems. Be to, šis sprendimas yra aiškus signalas tarptautinei bendruomenei, kad valstybės negali pažeisti tarptautinės teisės be pasekmių", – pabrėžė Nyderlandų užsienio reikalų ministras Casparas Veldkampas.

Į ICAO Tarybos sprendimą šiuo klausimu taip pat sureagavo Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

„Sveikinu svarbią ICAO Tarybos išvadą, kuri patvirtina Rusijos atsakomybę už lėktuvo MH17 numušimą. Tai dar vienas žingsnis teisingumo atkūrimo link šio nusikaltimo atžvilgiu. Tai aiškus signalas: nesvarbu, kiek pinigų ir pastangų Rusija investuoja į melą, siekdama nuslėpti savo nusikaltimus, tiesa nugalės, o teisingumas triumfuos“, – rašė jis socialiniame tinkle Х.

Lėktuvo MH17 numušimas

2014 m. liepos mėn. Rusija numušė virš laikinai okupuotos Donecko srities dalies keleivinį lėktuvą, priklausantį „Malaysia Airlines“ kompanijai. Lėktuvas vykdė skrydį MH17 iš Amsterdamo į Kvala Lumpūrą. Lėktuve buvo 298 žmonės – neišgyveno nė vienas. Daugiau nei 190 žuvusiųjų buvo Nyderlandų piliečiai.

2022 m. Hagos teismas pripažino, kad lėktuvas buvo numuštas būtent Rusijos raketa, paleista iš okupuotos teritorijos. Teismas mano, kad MH17 reisas buvo numuštas „Buk“ raketa iš žemės ūkio lauko netoli Pervomaiskio.

NUOTRAUKOS: MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (14 nuotr.) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) +10 MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX) MH17: įrodymų daugėja, o Rusijos retorika nesikeičia (nuotr. SCANPIX)