Rusija naktį smogė Zaporižiai: taikėsi į elektros infrastruktūrą

„Tikslas buvo sugriauti srities centro pramonės ir energetikos infrastruktūrą. Kilo gaisras. Esamais duomenimis, aukų nėra“, – sakė jis ir pridūrė, kad gaisras buvo greit užgesintas.

Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas sakė, kad per apšaudymą užsidegė vieno infrastruktūros objekto pastatas, dėl sprogimo išdužo aplinkinių namų langai, be to, viename srities kaime priešas smogė administraciniam pastatui.

Rusijos kariuomenė kontroliuoja daugiau kaip pusę Zaporižios srities, įskaitant Enerhodarą, kur yra Zaporižios atominė elektrinė – didžiausia Europoje.

Rusai reguliariai apšaudo ukrainiečių kontroliuojamą srities dalį.

Lapkričio 27 dieną ukrainiečių branduolinės energetikos agentūros „Enerhoatom“ vadovas Petro Kotinas sakė, kad rusų pajėgos galbūt rengiasi atsitraukti iš Zaporižios atominės elektrinės teritorijos.