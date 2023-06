Rusija Kyjivą atakuoja jau 6 dienas iš eilės: gyvyba numušė tris dešimtis raketų bei dronų

Ukrainos sostinė buvo vienu metu atakuojama keliomis kryptimis, iranietiškais dronais „Shahed“ ir sparnuotosiomis raketomis, per platformą „Telegram“ paskelbė Kyjivo miesto administracijos vadovas Serhijus Popko.

Per ataką buvo sužeisti 11 metų vaikas ir 68 metų vyras, krintančios nuolaužos apgadino privačių namų, ūkinių pastatų ir civilių automobilių, pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra.

Pastarojo meto atakų prieš sostinę virtinė tapo išbandymu gyventojams ir ukrainiečių oro gynybai, Kyjivui planuojant būsimą kontrpuolimą.

Gegužę Rusija grįžo prie taktikos rengti didelio masto oro atakas prieš Ukrainos miestus. Prieš sostinę praėjusį mėnesį surengta 17 tokių atakų.

Tačiau pastaruoju metu rusai naudoja ne vien raketas, bet ir kovinius dronus, siunčia juos įvairiomis kryptimis. Ukrainos oro pajėgos pažymi, kad taip rusai siekia išsiaiškinti ukrainiečių oro gynybos pozicijas ir išsekinti oro gynybą.

Tačiau Maskvos strategija gali duoti priešingų rezultatų, pažymi Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW).

Oro kampanija siekiama sumažinti Ukrainos kontrpuolimo pajėgumus, bet tai, kad Rusija teikia prioritetą Kyjivui, tikriausiai dar labiau apribos galimybes reikšmingai sulaikyti galimus Ukrainos kontrpuolimo veiksmus, sakoma ketvirtadienį vakare paskelbtame ISW vertinime.

Ukrainos oro gynyba numušė visas 15 sparnuotųjų raketų ir 21 atakos droną, sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Valerijus Zalužnas.

Tuo metu Rusijos pasienio regionai, kuriuos neseniai supurtė sieną kirtusių ginkluotų grupių įsiveržimai, vėl buvo apšaudyti iš Ukrainos.

Tai galėtų būti ukrainiečių strategija prieš kontrpuolimą išsklaidyti rusų pajėgas.

„Rusų vadai dabar susiduria su aštria dilema: ar [stiprinti] gynybą Rusijos pasienio regionuose, ar stiprinti savo linijas okupuotoje Ukrainoje“, – penktadienį sakė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Rusijos oro gynyba praėjusią naktį netoli Kursko numušė kelis ukrainiečių dronus, per „Telegram“ pranešė prie Ukrainos sienos esančios Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas.

Kaimyninėje Briansko srityje, kuri taip pat ribojasi su Ukraina, ukrainiečių pajėgos penktadienį ryte apšaudė du kaimus, sakė srities gubernatorius Aleksandras Bogomazas. Apie nukentėjusius žmones nepranešama.

Rusijos vakarinėje Smolensko srityje, kuri ribojasi su Baltarusija, du dronai anksti penktadienį atakavo kuro ir energijos komplekso objektus, pranešė pareigūnai.