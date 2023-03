Rusai savo klaidą turi suprasti pralaimėdami, tačiau gali nespėti ir to padaryti – prancūzų atsargos generolas

Pokalbių laidoje kalbėjęs ekspertas įvertino Rusijos ir Ukrainos kariuomenių pasirodymą ir paaiškino, kokią šio karo pabaigą mato.

„Operatyvinis menas, pasirinkimas, kur pulti, tiekimas, ugnies koordinavimas, palaikymas iš oro, technikos kokybė, dalinių tarpusavio suderinamumas, žvalgyba – tai yra viskas, kur rusai parodė tokius apverktinus rezultatus, kad tai paprasčiausiai pribloškė visą pasaulį“, – pareiškė atsargos generolas „Air&Cosmos“ laidoje.

Jo teigimu, dabartiniai procesai Rusijos kariuomenės viduje, skirtingai negu teigia Kremlius, pablogins jos būklę ir galimybes tapti galinga jėga. Tokiu atveju Rusija, anot jo, bus pajėgi tik gintis.

Prancūzų generolas pažymėjo, kad be to dar pajungiami ir dirbtiniai kariniai dariniai, tokie kaip privačios karinės bendrovės. Jie tik apsunkina koordinacijos tarp rusų kariuomenės dalinių darbus.

„Staiga paaiškėjo, kad ta „komanda“, apie kurią visi galvojo, kad ji žaidžia „Čempionų lygoje“, iš tiesų tai lošia „trečioje lygoje“. Geriausiu atveju ji pasieks „antrąją lygą“. Tačiau „aukščiausioje lygoje“ jai nėra ką veikti“, – paaiškino buvęs aukšto rango NATO karininkas.

Karybos ekspertas paaiškino, kad net ir V. Putino mobilizuotieji nieko nepakeis mūšio lauke – tam prireiks dar vienos mobilizacijos bangos. Tačiau net ir tokiu atveju rusai susiduria su amunicijos, karininkų trūkumu, trūksta ir karinės technikos. „Čia, aš manau, kad net ir trečia kariuomenė nepadės“, – aiškino jis.

Generolas taip pat paaiškino, kad siekiant tvarios taikos Ukrainoje reikia, kad Rusija – būtent Rusija, o ne prezidentas V. Putinas – kad patys rusai suvoktų, kad nieko iš šio karo negavo. O tai reiškia, kad Ukraina turi grįžti prie savo sienų ribų – tai ir Krymas ir visas Donbasas.

„Ukraina turi susigrąžinti savo buvusias sienas iki paskutinio kilometro. Ir tą dieną mes parodytume rusams, kad 2014-ieji ir 2022-ieji tai ne tik kraujo upės, šalies nuskurdimas, ir taip toliau, tačiau ir be to, Rusija iš to nieko neišlošė“, – pareiškė jis.

„Jūs negavote nė vieno kvadratinio kilometro“. Štai ką reikia parodyti. Tokia ir yra tvarios taikos esmė“, – aiškino M. Yakovleffas.

Atsargos generolo teigimu, Ukrainos pergalė kare įvyks anksčiau negu ukrainiečiai patys viską atsikariaus. „Karo veiksmai, manau, baigsis anksčiau, negu jie pasieks tarptautinėje bendruomenėje pripažintas sienas. Nemanau, kad jiems prireiks iki jų eiti. Aš manau, kad karas baigsis anksčiau, nes Rusija subyrės dar iki tol“, – aiškino jis.

Prancūzijos atsargos generolas Michelis Yakovleffas 2012-2016 m. užėmė aukštas vadovaujančias pareigas NATO Europos pajėgų sistemoje. Per savo 40 metų kariuomenėje trukusią karjerą jis, kaip dalinio vadas, dalyvavo operacijose „Audra dykumoje“ ir „Dykumos skydas“, o taip pat kariniuose konfliktuose Bosnijoje ir Kosove. Dešimt metų buvo Prancūzijos svetimšalių legiono kariu, baigė karybos studijas Paryžiuje ir Norfolke.