„Nuo kovo 18 d. jie smogia mūsų energetikos objektams bombomis, atakuojančiais bepiločiais orlaiviais. Jau patvirtinti mažiausiai 8 smūgiai“, – pažymėjo jis.

Ir pridūrė: „Kiekvieną naktį mūsų oro gynybos pajėgos numuša beveik šimtą dronų – ir daugelis tų dronų greičiausiai buvo nukreipti į kitus energetikos objektus. Jei nebūtų mūsų gynėjų, smūgių galėjo būti daug daugiau.“

D. Lytvynas teigė, jog „rusai meluoja net tada, kai tiesa akivaizdi. Todėl viską, ką jie sako ar žada, reikia patikrinti du kartus, ir ši dalis dabar tenka mūsų partneriams“.

Moscow is a city built on lies, no surprise to anyone in Ukraine. For example, in their statement after the meetings in Riyadh, the Russians claimed they believe a ceasefire on energy facilities has supposedly been in effect since March 18. Why March 18? Because that’s when they…