Zelenskio nuotrauka supykdė Kremlių

„Tai turbūt geriausiai parodo tokiose nuotraukose pozuojančio asmens protinio išsivystymo lygį ir vidinę būseną“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra TASS. Bet kokiu atveju V. Zelenskio tai nepuošia, pridūrė jis.

V. Zelenskio nuotrauka prie Sakartvelo menininko Sandro Antadzės paveikslo „Svajonė“ išspausdinta naujausiame JAV žurnalo „Time“ numeryje. Tai esą mėgstamas Ukrainos prezidento paveikslas, simbolizuojantis pergalę daugiau kaip trejus metus trunkančiame kare prieš Rusijos agresiją.

2022 m. tapytą paveikslą jau buvo galima matyti ir per V. Zelenskio naujametinę kalbą 2023 m. gruodžio 31 d. „Nes tas, kas atneša pragarą į mūsų šalį, vieną dieną matys jį pro savo langą“, – sakė jis tada.

„Time“ žurnalas taip pat rašo, kad V. Zelenskis virš savo lovos turi paveikslą, vaizduojantį Juodojoje jūroje skęstantį rusų karo laivą – jį 2022 m. nuskandino Ukraina. Kitame paveiksle – ukrainiečių daliniai, kovojantys Rusijos teritorijoje, kaip dabar Kursko srityje.

Volodymyr Zelensky's favorite painting in his office shows the Kremlin engulfed in flames. “Each one’s about victory. That’s where I live” https://t.co/AgZtLQnlda pic.twitter.com/Yb5zDV46js