Kaip rašo „The Guardian“, rusai tiesa naujas, tiesiogines geležinkelio linijas į okupuotus Ukrainos sritis – link Mariupolio, Donecko.

Šią žinią patvirtinto laikinai okupuoto Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. Jo teigimu, tokiu būdu Maskva siekia sumažinti logistinę priklausomybę nuo Krymo tilto.

„Praktiškai, tai yra ne tik globalus sprendimas, siekiant išspręsti problemas, susijusias su karine ir civiline logistika“, – sakė jis.

The official noted that if these efforts are successful, Russia will connect the railway line of Mariupol-Aslanove-Kalchyk-Volnovakha in occupied Ukraine with the Russian cities of Taganrog and Rostov-on-Don.



