Rusai griauna Mariupolio teatrą, kad paslėptų nužudę šimtus ukrainiečių

Kovo viduryje Rusijos pajėgos ant Mariupolio dramos teatro numetė galingą bombą, žinodamos, kad teatre slepiasi civiliai Ukrainos gyventojai. Skaičiuota, kad slėptuvėje išpuolio metu buvo apie 1 000 žmonių.

Šalia teatro buvo parašyta „vaikai“, tačiau išpuolio metu žuvo šimtai civilių gyventojų.

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka apkaltino okupantus bandymu nuslėpti Rusijos įvykdytą teatro bombardavimą.

Tarptautinės organizacijos „Amnesty International“ atliktame Mariupolio teatro tragedijos tyrime padaryta išvada, kad Rusijos pajėgos įvykdė karo nusikaltimą, nes sąmoningai taikėsi į pastatą, nors žinojo, jog jame slėpėsi šimtai civilių gyventojų.

Socialiniuose tinkluose buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip rusai griauna likusias teatro sienas.

Ukrainos kultūros ministras Oleksandras Tkačenka pareiškė, kad tai yra „bandymas visiems laikams paslėpti įrodymus, kad rusai tyčia žudė ukrainiečius“.

Drama Theater in Mariupol does no longer exist. This is attempt to hide forever the evidence of the deliberate killing of Ukrainians by russians. The aggressor-country doesn't even try to hide its intentions to erase everything 🇺🇦No amount of lies can help escape justice @UNESCO pic.twitter.com/iM7GjWsNAz