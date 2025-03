Rumunijos teismas atmetė prorusiško kandidato į prezidentus apeliaciją

Šimtai jo rėmėjų buvo susirinkę prie teismo pastato. Konstitucinis teismas atmetė apeliaciją, o kraštutinių dešiniųjų partijos AUR pirmininkas George‘as Simionas kaltino teismą „tyčiojantis iš Rumunijos žmonių“ ir „puolant demokratiją bei pagrindines teises ir laisves“.

Sekmadienį Rumunijos rinkimų komisija pašalino C. Georgescu iš pakartotinių prezidento rinkimų. Šalis susiduria su politine krize po to, kai lapkritį iki tol beveik nežinomas C. Georgescu netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų turą. Tačiau prieš antrąjį turą Konstitucinis teismas anuliavo balsavimo rezultatus dėl įtarimų, kad į rinkimus kišosi Rusija. Nauji rinkimai numatyti gegužės mėnesį.

Vasario pabaigoje prokuratūra pradėjo baudžiamąjį tyrimą prieš C. Georgescu. Jis, be kita ko, kaltinamas pateikęs neteisingus duomenis apie savo rinkimų kampanijos finansavimą ir savo turtą. Dėl spėjamo kišimosi C. Georgescu naudai Rumunija išsiuntė du rusų diplomatus.