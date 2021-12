Riebaluose keptas vanduo – vegetariškas skanėstas, kuris gali sužeisti

2016 m. „YouTube“ šefas Jonathanas Marcusas nusprendė pabandyti riebaluose iškepti vandenį. Jis nemanė, kad tai puiki idėja. Tiesą sakant, jis tai sukūrė renginiui „Stupid Shit No One Needs and Terrible Ideas Hackathon 2.0“ („Niekam nereikalingo kvailų nesąmonių ir siaubingų idėjų hakatonas 2.0“). Bet vis dėlto jis norėjo pamatyti, ar tai pasiteisins, ir štai, jam pavyko.

Kad paruoštų riebaluose keptą vandenį, jis naudojo kalcio alginatą kaip membraną vandeniui laikyti, prieš jį susmulkindamas. Tuo metu jis perspėjo visus nesivarginti ir nebandyti to padaryti patiems.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai potencialiai labai pavojinga, – savo kanale rašė jis. – Jei sferai kepant karštame aliejuje ištekės vanduo, jis gali sprogti ir ištaškyti aliejų. Nemėginkite to padaryti nesilaikant atitinkamų saugos priemonių. Nevartokite, kol neatvės, nes galite nusideginti. Taip pat tai nėra itin skanu.“

Po daugelio metų „TikTok“ ir kiti „YouTube“ vartotojai pradėjo gaminti šį „patiekalą“.

Nors visa tai labai smagu ir esame tikri, kad niekas to nedaro dėl tikrojo skonio, tikriausiai geriau nebandyti to patiems namuose. Jei suplyštų membrana, vanduo greitai išsiplėstų ir išstumtų aliejų, o tai gali sukelti gyvybei pavojingą didelį ugnies kamuolį.

Šaltinis: www.iflscience.com