Reznikovas: rusai bandė išgauti strateginę informaciją iš vaikų per mobilųjį žaidimą

Tai savo „Twitter“ paskyroje pareiškė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, skelbia „Ukrinform“.

„Rusija bandė pasinaudoti Ukrainos vaikais, kad jie per mobilųjį žaidimą nesąmoningai pateiktų informaciją apie strategiškai svarbių objektų buvimo vietą [Ukrainoje]. Tai ne tik nešvarus triukas, tai karo nusikaltimas“, – rašė jis.

2nd. Recruitment and use of children.

🇷🇺 tried to use 🇺🇦 children to unknowingly provide information about the location of strategically important objects through a mobile game.

This is not just a dirty trick, it’s a war crime.#tribunal4russia

