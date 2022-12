„Reporteriai be sienų“: visame pasaulyje įkalintų žurnalistų skaičius yra rekordiškai didelis

Skelbiama, kad prie šio skaičiaus prisidėjo ir protestų malšinimas Irane.

Prancūzijoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos duomenimis, 2021-aisiais, kai šis skaičius siekė 488, jis irgi buvo rekordiškai didelis.

Daugiau nei pusė žurnalistų yra sulaikyti tik penkiose šalyse: Kinijoje, kuri išlieka „didžiausia pasaulyje žurnalistų kalintoja“, – 110, Mianmare – 62, Irane – 47, Vietname – 39 ir Baltarusijoje – 31.

„Diktatūriniai ir autoritariniai režimai kalindami žurnalistus sparčiau nei bet kada pildo savo kalėjimus“, – teigiama RSF vadovo Christophe'o Deloire'o pranešime.

„Šis naujas sulaikytų žurnalistų rekordas patvirtina, kad būtina skubiai ir neatidėliotinai pasipriešinti šioms be skrupulų veikiančioms vyriausybėms ir aktyviai solidarizuotis su visais žurnalistų laisvės, nepriklausomybės ir pliuralizmo idealų puoselėtojais“, – pridūrė jis.

Nuo 1995-ųjų šį sąrašą kasmet skelbianti RSF teigia, kad Iranas yra vienintelė šalis, kuri pernai nebuvo įtraukta į šį sąrašą.

Organizacija sakė, kad nuo rugsėjo, kai Irane prasidėjo protestai dėl 22-ejų Mahsos Amini mirties, kai ji buvo suimta už tariamą hidžabo dėvėjimo taisyklių, grindžiamų islamo šariato teise, šiitiška respublika įkalino „precedento neturinčius“ 34 žiniasklaidos atstovus.

„Tyčia taikomasi“

Be to, nuo 2021-ųjų pasaulyje rekordiškai išaugo kalinčių žurnalisčių skaičius – nuo 60 iki 78. Manoma, kad tai atsitiko daugiausiai dėl to, kad į šią profesiją atėjo daugiau moterų.

Nevyriausybinė organizacija taip pat atkreipė dėmesį į Niloufar Hamedi ir Elahe Mohammadi – dviejų Irano žurnalisčių, kurios yra tarp 15 per protestus suimtų moterų žurnalisčių, atvejį.

N. Hamedi Irano laikraščiui „Shargh“ apie M. Amini rašė iš ligoninės, kurioje mergina prieš mirtį tris dienas gulėjo komos būsenoje. Žurnalistė buvo suimta rugsėjo 20 dieną, pranešė jos šeima.

Laikraščio „Ham Mihan“ reporterė E. Mohammadi nuvyko į Sakezą nušviesti M. Amini laidotuvių, kurios virto viena pirmųjų protesto akcijų. Ji buvo sulaikyta rugsėjo 29 dieną.

Abiem žurnalistėms dabar gresia mirties bausmė.

Tai „rodo Irano valdžios institucijų norą sistemingai priversti moteris tylėti“, teigė RSF.

Prancūzijoje įsikūrusi organizacija pirmadienį įteikė apdovanojimą už drąsą iraniečių žmogaus teisių aktyvistei Narges Mohammadi, kuri per pastarąjį dešimtmetį ne kartą buvo įkalinta.

RSF teigia, kad trys ketvirtadaliai įkalintų žurnalistų yra Azijoje ir Artimuosiuose Rytuose, o taip pat pažymi, kad nuo invazijos į Ukrainą pradžios Rusijoje smarkiai padaugėjo represijų prieš žiniasklaidą.

Žuvusiųjų žurnalistų skaičius taip pat išaugo ir siekia 57, daugiausiai dėl karo Ukrainoje.

Skelbiama, kad per pastaruosius dvejus metus šis skaičius buvo „istoriškai žemiausias“ – atitinkamai 48 ir 50.

Karą nušviesdami žuvo aštuoni žurnalistai, penki iš jų – ne iš kariaujančių šalių.

RSF priduria, kad į beveik 80 proc. 2022 metais visame pasaulyje žuvusių žiniasklaidos darbuotojų buvo „tyčia taikomasi dėl jų darbo arba istorijų, kurias jie nušvietė“, pavyzdžiui, rašydami apie organizuotus nusikaltimus arba korupcijos bylas.