Vadinamoji „P karta“ nėra matę Rusijos, kurios nevaldytų dabartinis prezidentas Vladimiras Putinas. Kremlius siekia, jog ši jaunimo karta būtų kaip niekad atsidavusi savo šaliai. Tai jie įgyvendina ne vien per pertvarkytą ir militarizuotą ugdymo sistemą, bet ir per jaunuolių siuntimą į Ukrainos frontą, iš kurio dažniausiai jie nebegrįžta. Nepaisant to, jų broliai ir seserys veržiasi apkasų link.