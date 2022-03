Putino kalba – tik spektaklis? Spėjama, kad jo pasirodymas su stiuardesėmis buvo sumontuotas

Sprendžiant iš to, kad savo kalbos metu V. Putinas kelis kartus it vaiduoklis savo ranka pereina kiaurai mikrofoną, gali būti, jog visas pasirodymas – tik spektaklis, ir išties V. Putinas visai nebuvo minioje žmonių.

„Nexta“ skelbia vaizdo įrašą, kuriame aptaria ir daugiau įtartinų V. Putino kalbos vaizdo įrašo detalių. Pavyzdžiui, tai, kad įrašas sumontuotas naudojant specialiųjų vaizdo efektų kūrimo programą. Arba tai, kad mikrofonas tampa permatomas ne tik prie V. Putino rankos, bet ir prie kaklaraiščio. Arba tai, kad šalia V. Putino esančiame arbatinuke neatsispindi jį supančių moterų atspindžiai.

⚡️Zelensky is already laughing at Putin



Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure... pic.twitter.com/pbixU9pv3k