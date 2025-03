Putinas ukrainiečiams liepia rinktis: išvykti iš savo namų arba tapti Rusijos piliečiais

„Ukrainos piliečiai, esantys Rusijos Federacijoje ir neturintys teisinio pagrindo (gyventi) Rusijos Federacijoje, privalo patys išvykti iš Rusijos Federacijos arba sureguliuoti savo teisinį statusą Rusijos Federacijoje iki 2025 m. rugsėjo 10 d.“, – rašoma dekrete.

Rusija 2014 m. neteisėtai paskelbė visiškai okupuoto Krymo aneksiją, o 2022 m. – iš dalies okupuotų Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios aneksiją, de facto laikydama Ukrainos suverenią teritoriją savo regionais.

Dekretas priimtas Maskvai stengiantis rusifikuoti užkariautas teritorijas, spaudžiant Ukrainos piliečius priimti Rusijos pasus arba verčiant juos išvykti, kartu bandant pritraukti Rusijos piliečius persikelti į jas.

Vienu atveju įsakas taikomas nebus

Dokumente teigiama, kad įsakas nebus taikomas Ukrainos piliečiams, kurie iki rugsėjo 10 d. teisiniu būdu taps Rusijos piliečiais.

Be to, įsakyme nurodoma, kad visi „užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės“, gyvenantys okupuotose Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sričių dalyse, iki birželio 10 d. turi pasitikrinti sveikatą dėl narkotikų vartojimo ir infekcinių ligų.

Kadangi Rusijai ir toliau priklauso maždaug penktadalis Ukrainos teritorijos, okupuotų regionų likimas greičiausiai bus viena iš pagrindinių temų numatomose taikos derybose, kurias stumia JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad teritoriniai klausimai bus vienas sudėtingiausių derybų aspektų, kartu atmesdamas galimybę pripažinti Rusijos valdymą Ukrainos teritorijose.

Nuo 2014 m. pasirodė daugybė pranešimų apie prievartą, kankinimus ir represijas Rusijos kontroliuojamose Ukrainos teritorijose, o šių atvejų padaugėjo Rusijai prasidėjus 2022 m. plataus masto karą Ukrainoje.