Zelenskis: Ukraina niekada nepripažins okupuotų teritorijų rusiškomis

„Mes nepripažinsime jokių Rusijos okupuotų teritorijų. Tai faktas. Mūsų žmonės dėl to kovojo, mūsų didvyriai už tai atidavė savo gyvybes. Tiek daug žmonių dėl to buvo sužeista, tiek daug buvo iškęsta. Štai kodėl niekas to nepamirš. (...) Tai yra mūsų pagrindinės raudonosios linijos“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad valstybė neleis niekam pamiršti šio nusikaltimo prieš Ukrainą.

Pranešama, kad kovo 11 d. Džedos mieste Saudo Arabijoje įvyko JAV ir Ukrainos delegacijų susitikimas.

Po derybų buvo paskelbta bendra deklaracija, kurioje Ukraina pareiškė esanti pasirengusi priimti JAV pasiūlymą nedelsiant paskelbti laikinas 30 dienų paliaubas. Tokios paliaubos galėtų būti pratęsiamos tarpusavio susitarimų, su sąlyga, kad Rusija pasiūlymą priims ir laikysis jo sąlygų.