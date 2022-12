Putinas pripažino: ukrainiečiai buvo „kietesni“, nei jam buvo pasakyta 

Apie tai skelbia UNIAN, remdamiesi „The New York Times “.

Leidinys rašo, kad prieš invaziją Rusijos aukštieji asmenys ginčijosi su CŽV direktoriumi Williamu Burnsu, kad Rusijos kariuomenė yra „pakankamai stipri“ susidoroti su Ukraina, tačiau praėjus kelioms dienoms po invazijos, V. Putinas Izraelio ministrui pirmininkui Naftaliui Bennettui pripažino, kad ukrainiečiai buvo „kietesni“, nei jam buvo pasakyta. Kartu Kremliaus vadovas taip pat pridūrė, kad Rusija yra „didelė šalis, ir mes turime kantrybės“.

Pasirengęs paaukoti 300 000 karių

V. Putinas yra pasirengęs susitaikyti su 300 000 savo karių, kad tik įgyvendintų savo planus dėl Ukrainos, rašo „The New York Times“, remdamasis viena NATO nare.

Žmonės, kurie pažįsta Putiną, sako, kad jis yra pasirengęs paaukoti daugybę gyvybių ir kitų resursų tol, kol reikės, o praėjusį mėnesį per retą akis į akį susitikimą su amerikiečiais rusai norėjo perduoti prezidentui J. Bidenui atvirą žinią: nesvarbu, kiek Rusijos karių žuvo ar sužeista mūšio lauke, Rusija nepasiduos, rašoma medžiagoje.

Ukraina ruošėsi likviduoti Rusijos generalinio štabo viršininką, JAV bandė atkalbėti

JAV bandė atkalbėti Ukrainą nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo likvidavimo, kai šis atvyko pas okupantus Donbase.

Apie tai skelbia UNIAN, cituojant „The New York Times“. Skelbiama, kad Rusijos generolai pradėjo vykti į fronto liniją, kad palaikytų paprastų karių moralę, kuri po daugybės pralaimėjimų pradėjo kristi.

Ukraina pradėjo žudyti rusų generolus, tačiau rizikingi Rusijos vizitai į fronto liniją tęsėsi, rašoma leidinyje. Galiausiai, balandžio pabaigoje, generolas V. Gerasimovas slapta planavo vykti į frontą.

Amerikos pareigūnai teigė apie tai sužinoję, tačiau nuo ukrainiečių informaciją nuslėpė. JAV nuogąstavo, kad A. Gerasimovo nužudymas gali sukelti staigų konflikto eskalavimą, ir nors amerikiečiai buvo įsipareigoję padėti Ukrainai, jie nenorėjo pradėti karo tarp JAV ir Rusijos.

Apie generolo planus ukrainiečiai vis tiek sužinojo. Aukšti JAV pareigūnai paprašė ukrainiečių atšaukti išpuolį.

„Mes liepėme jiems to nedaryti. Pagalvojome: „Ei, to jau per daug“, – sakė aukštas JAV pareigūnas.

Žinutė atėjo per vėlai. Ukrainos kariškiai amerikiečiams pranešė, kad jau pradėjo ataką prieš generolo poziciją.

Oficialiais duomenimis, per streiką žuvo dešimtys rusų. Generolas V. Gerasimovas nebuvo vienas iš jų.

Po to Rusijos kariniai vadovai sumažino savo vizitus į frontą.