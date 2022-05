Putinas: Maskva pasirengusi spręsti maisto krizę, jei Vakarai panaikins sankcijas Rusijai

Apie tai V. Putinas kalbėjo per telefoninį pokalbį su Italijos ministru pirmininku Mario Draghi.

Pokalbio metu V. Putinas taip pat kalbėjo apie „veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti laivybos saugumą, įskaitant kasdien atidaromus humanitarinius koridorius civilinių laivų išplaukimui iš Azovo ir Juodosios jūros uostų, kuriems trukdo Ukrainos pusė“, sakoma Kremliaus pranešime, išplatiname po pokalbio.

Ukrainos ūkininkai šiuo metu saugo apie 20 mln. tonų grūdų. Netrukus prasidės naujo derliaus rinkimas. Baiminamasi, kad Ukraina nebeturės, kur saugoti grūdų.

Be to, Rusija blokuoja Ukrainos uostus, tad ukrainiečių grūdai negali patekti į pasaulines rinkas, o dėl to kyla pasaulinės maisto krizės grėsmė.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba Rusijos pasiūlymą atšaukti Ukrainos Juodosios jūros uostų blokadą mainais į sankcijų panaikinimą pavadino šantažu.

Apie tai trečiadienį pasisakė ir Volodymyro Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas. Anot jo, toks Rusijos pareiškimas rodo, kad Vakarų sankcijos daro rimtą poveikį Rusijos ekonomikai.

„Jau tris mėnesius Kremlius mums sako, kad sankcijos yra didžiulė palaima ir dovana ekonomikai. Dabar Rusijos užsienio reikalų ministerija reikalauja panaikinti sankcijas už tai, kad būtų atblokuoti Ukrainos uostai“, – „Twitter“ rašo M. Podoliakas.

Kartu jis pažymėjo, kad Rusijos reikalavimas aiškiai paneigia tezę, kad sankcijos Rusiją tik sustiprino.

„Kodėl jas (sankcijas – aut. past.) reikia panaikinti? Rusijoje viskas vyksta pagal planą, pone Rudenko, ar ne?“ – M. Podoliakas kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotoją Andrejų Rudenką.

Anksčiau šią savaitę A. Rudenka pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi atidaryti humanitarinį koridorių laivams, gabenantiems maistą ir leisti išplaukti iš Ukrainos mainais į kai kurių sankcijų Rusijai panaikinimą.