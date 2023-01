Putinas išlindo iš savo bunkerio: stovėjo prie nušiurusios eglutės, vienas dalyvavo pamaldose

Rusų propagandinės naujienų agentūros RIA teigimu, tai tikriausiai yra pirmas kartas per daugelį metų, kai V. Putinas pamaldose dalyvavo Maskvoje, o ne regioninėse srityse netoli sostinės.

Tuo metu rusų patriarchas Kirilas paragino tautą melstis už šalies valdžios pareigūnus, taip pat kariuomenę.

NEXTA taip pat paskelbė vaizdo įrašo ištrauką iš pamaldų, kurias transliavo ir Kremliaus televizija.

Pastebima, kad šiose pamaldose V. Putinas dalyvavo vienas, todėl sarkastiškai užsimenama, kad diktatorius pagaliau išlindo iš savo bunkerio.

Lonely Putin came out of his bunker and stands in the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin



Everything in this video is beautiful, but we recommend to pay special attention to the Christmas tree.



And the priest is probably a FSB officer. pic.twitter.com/Wtx2jK6Tyc