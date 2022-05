„Pussy Riot“ lyderė pabėgo į Lietuvą – Baltarusijos pasienyje pajautė skirtumą tarp „europietė“ ir „rusė“

Aktyvistei buvo likę kalėti 21 diena, tačiau ji nusprendė nerizikuoti ir palikti šalį. Dalies kitų opozicijos režimui besipriešinusių asmenų likimas rodo, kad jau patekus į įkalinimo įstaigą, ten galima užsilikti ilgesniam laikui negu buvo planuota.

Moters artimieji nuvežė ją mašina prie sienos su Baltarusija. Siekiant išvengti teisėsaugos persekiojimo ji apsirengė maisto pavežėjos aprangą, skelbiama „New York Times“.

#PussyRiot participants Maria Alyokhina and Lyusya Stein were able to leave #Russia. pic.twitter.com/C99UsbnIBT