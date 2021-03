Profesorius Brianas Coxas: „Labai sunku ginčytis su idiotu“

B. Coxas yra yra anglų fizikas ir buvęs muzikantas, kuris dirba Mančesterio universiteto Fizikos ir astronomijos mokykloje. Jis kalbėjo su „IFLScience“ prieš išleisdamas savo knygą „Universal: A Guide to The Cosmos“ Šiaurės Amerikoje, kurios bendraautorius yra profesorius Jeffas Forshawas. Be kita ko, knygoje aptariama, kaip mokslinį metodą pritaikyti savo aplinkoje. Galbūt dabar, labiau nei bet kada, tai turėtume išmokti visi.

Taigi, jūsų knyga išleista. Kaip manote, ko žmonės išmoks ją perskaitę?

Iš esmės tai yra knyga apie kosmologiją, tačiau joje atskleidžiama ir pagrindinė žinutė apie tai, kaip mes žinome dalykus.

Akivaizdu, kad šiandienos klimato sąlygomis, kai turime žmonių, kurie kasdien kalba nesąmones, svarbu suprasti, kaip mes galime padaryti tokias nepaprastai tikslias išvadas apie gamtą. Taigi, knyga iš tikrųjų yra apie tai.

Jei po 50 metų vėl rašytumėte šią knygą, ką įtrauktumėte?

Man būtų įdomu sužinoti, ar kosminė infliacija (eksponentinis kosmoso išsiplėtimas visatoje), kuri yra labai didelė knygos dalis, yra teisinga. Jei taip, norėčiau sužinoti, ar mes padarėme pažangą, ar amžina kosminė infliacija yra teisinga, o tai iš esmės įrodytų, kad yra begalinis visatų, tokių kaip mūsų, skaičius. Norėčiau [taip pat] sužinoti, ar egzistuoja gyvybė už Žemės ribų. Esu tikras, kad per mano likusį gyvenimą tai patvirtinsime.

Kaip manote, koks yra svarbiausias neatsakytas klausimas astronomijoje šiuo metu?

Manau, kad svarbiausias neatsakytas klausimas – kokia yra tamsiosios energijos prigimtis. Taigi, kodėl visata taip greitai plečiasi. Dabar, žinoma, gali būti, kad tie rezultatai yra neteisingi. Būtų nuostabu sužinoti ir apie tai. Bet nemanau, kad tai tiesa. Manau, kad yra labai gerų įrodymų, kad visata didina savo plėtimosi greitį. Tada kyla klausimas, kas sukelia tą pagreitintą plėtimąsi? Tai didžiulis, didžiulis klausimas.

Ar manote, kad Einšteinas būtų patenkintas pažanga, kurią padarėme nuo jo mirties?

Manau, kad taip. Žinote, visi nori, kad viskas vyktų greičiau, bet jis mirė gerokai prieš tiksliosios kosmologijos amžių. Jis mirė, kai dar nebuvo atrastas kosminis mikrobangų fonas (reliktinis spinduliavimas). Kai jis mirė 1955 m., galėjome teisėtai ginčytis, ar buvo Didysis sprogimas. Mes padarėme didelę pažangą, todėl manau, kad jis norėtų tai pamatyti, jis norėtų pamatyti šį kosmoso amžių. Jis mirė nepamatęs ko nors paleisto į kosmosą.

Kur labiausiai tikėtinas gyvybės egzistavimas už Žemės ribų?

Tikriausiai Marse. Marse yra daug požeminio vandens. Atrodo, kad sąlygos buvo tinkamos [gyvybei] atsirasti, ir ji vis dar gali būti subrendusi, kad išgyventų. Taip pat manau, kad Europoje, šeštajame Jupiterio palydove. Atrodo, kad tam sąlygos yra.

Panašu, kad gyvybė Žemėje atsirado maždaug prieš 4 milijardus metų, galbūt net anksčiau. Gyvybė Žemėje užsimezgė kaip tik galėjo greičiau, o tai reiškia, kad tai buvo neišvengiama. Manau, kad tai rodo faktą, jog bet kur, kur egzistuoja palankios sąlygos, gali atsirasti ir gyvybė. Bet mes nežinome.

Kas bus pirmasis Marse, „SpaceX“ ar NASA?

Manau, kad greičiausiai jie abu, bendradarbiaudami. „SpaceX“ tikrai nesivaržo su NASA, šiuo metu jie yra NASA rangovai. Čia yra įdomi filosofinė pozicija, kurios laikosi tokie žmonės kaip Elonas Muskas, t. y., kad norėdami viską pagerinti čia, Žemėje, turime persikelti į kosmosą. Ir aš tikiu, kad tai teisinga. Kažkur ten mūsų laukia be galo daug išteklių, todėl idėja, kad šalys turi konkuruoti dėl riboto išteklių kiekio planetoje ir kurti kliūtis, taps visiškai nereikalinga, kai turėsime kosminę civilizaciją. Tai yra pagrindinė priežastis to, ką daro tokie žmonės kaip Elonas Muskas, Jeffas Bezosas ir Richardas Bransonas.

Ar vyktumėte į Marsą?

Manau, kad išbandyčiau suborbitalinį skrydį. Nemanau, kad skrisčiau į Marsą, palikčiau tai jaunesnės kartos pionieriams. Aš tikriausiai esu per senas ir nesu pasirengęs tam, ir negalėčiau būti vienas iš žmonių, kurie pirmą kartą išvyko į Ameriką daugiau nei prieš 100 metų. Tai sunkus darbas, aš nesu toks žmogus [juokiasi]. Bet aš norėčiau pamatyti Žemę iš kosmoso.

Stephenas Hawkingas yra pasakęs, kad nesijaučia laukiamas JAV kaip mokslininkas. Ką turime padaryti, kad pakeistume šiuolaikinį antimokslinį režimą?

Kaip kažkada pasakė Richardas Feynmanas, nesvarbu, kas tu esi, koks tavo vardas ir koks esi didingas. Jei tai, ką sakote, prieštarauja gamtai, jūs klystate.

Tai galbūt yra problemos, su kuria mokslininkai gali susidurti kalbėdami su plačiosios visuomenės žmonėmis, esmė. Nes mokslas tikrai nėra kunigystė, kur žmogus stovi ant kalno ir perduoda tiesas žemyn laukiantiems pakalikams. Tai labai paprastas metodas, kuriuo mes suprantame gamtą.

Moksle niekada nesi visiškai tikras, kad esi teisus. Tai nepaprastai svarbu. Turi būti nuolankus, kuklus. Galite įrodyti, kad viskas neteisinga, bet niekada negalite parodyti, kad viskas yra visiškai teisinga. Moksle nėra absoliučių tiesų. Jei jūsų eksperimentas rodo, kad Žemei yra 4,54 milijardo metų, nustosite sakyti, kad jai gali būti 6000 metų.

Vieną kartą į ABC laidą atsinešėte grafikus, paneigiančius klimato kaitos neigėjo Malcolmo Robertso idėjas. Kodėl pasirinkote tokią taktiką?

Televizijos pokalbių laidų, o ypač tokių, kuriose kalbama apie dabartines problemas, žiūrimumas smarkiai sumažėjo. Gaila, bet pasaulis toks yra. Jums tikriausiai nepavyks įtikinti asmens, kad jų požiūris yra neteisingas, parodydami jiems grafikus ir pateikdami jiems faktus. Tai jau bandyta ir tai neveikia. Tačiau galite priversti auditoriją įsitikinti, kad tokio žmogus tikrai negalima vertinti rimtai.

Neseniai girdėjome ir daugybės žmonių pasisakymus apie tai, kad Žemė yra plokščia. Kaip turėtumėme elgtis su tokiais žmonėmis?

Vėlgi, nemanau, kad galite pakeisti žmonių, kurie yra tiesiog kvaili, nuomonę. Ir tai yra pats juokingiausias nemąstymo pavyzdys, kurį tik galite įsivaizduoti. Manau, kad tai, ką galite padaryti, yra tiesiog paversti jas juokingomis akcijomis. Labai sunku ginčytis su idiotu. Ypač tokioje platformoje, kaip pokalbių šou, kuriame turite ribotą laiką. Taigi, mano manymu, jūs turite parodyti, kad jie yra kvailiai. Manau, kad tik taip galite elgtis.

Ar nerimaujate dėl Didžiosios Britanijos indėlio į mokslą po „Brexit“?

Taip. Nes mokslas yra tarptautinė veikla. Mes ne kartą sakėme, kad norėtume padaryti Didžiąją Britaniją geriausia vieta pasaulyje užsiimti mokslu, tai tapo savotišku šūkiu. Tokiu atveju reikalaujama, kad šalis būtų jauki kosmopolitinė vieta. Taigi viskas, ką darai kaip šalis, net jei leidi suvokti, kad traukiesi, kad esi tik į save susitelkusi, kad nesi tokia svetinga kitiems, yra blogas ženklas mokslui ir švietimo pramonei.

Jei turėtumėte penkias minutes pravesti Donaldui Trumpui paskaitą apie bet ką, ką pasirinktumėte?

Norėčiau, kad jis perskaitytų Ričardo Feynmano esė „Mokslo vertė“, kurioje Feynmanas pabrėžia, kad kelio į supratimą pradžia yra nuolankumas. Tai labai paprasta mintis, apie kurią ką tik kalbėjome, kad jūsų nuomonė nėra svarbi gamtos atžvilgiu. Ir jūs pradedate nuo to.

Ar manote, kad jis suprastų tą esė?

Na, aš nežinau. Nežinau, ar kas nors kada nors jam pasakė, kad išminties kelio pradžia yra nuolankumas. Gal niekada niekas jam to nesakė.

Koks yra geriausias būdas ne mokslininkui įsitraukti į mokslą?

Manau, kad astronomija. Tai mokslas, kurį galite pamatyti savo akimis. Norint pradėti stebėti planetų judesius, nieko daugiau nereikia.

Kitas dalykas – didieji pilietiniai mokslo projektai, jie leidžia jums atlikti tikrąjį mokslą iš savo namų. Yra ši svetainė „Zooniverse“, puiki vieta, kurioje galite užsiimti mokslu, ne tik astronomija, bet ir didelių duomenų rinkinių peržiūrėjimu, kas yra labai reikalinga. Taigi manau, kad šiais laikais yra daug galimybių. Bet aš pradėčiau nuo astronomijos, nes tai galite padaryti iš savo sodo.

Ar mes esame antimokslo amžiuje?

Aš nesu tikras, kad mes esame antimokslo amžiuje. Mes esame kelių neišmanančių žmonių amžiuje, kurie mus šiek tiek nukreipė nuo kelio. Bet aš manau, kad esu optimistas. Manau, kad tai bus laikina. Greitai pamatysime, kad negalima įkišti galvos į smėlį ir nepaisyti realybės. Gamta egzistuoja. Egzistuoja ir tikras pasaulis.

2016-ųjų perversme gali būti ir šviesioji pusė, kurią gana greitai pamatysime. Toks nežinojimas veda į aklavietę. Tikiuosi, kad ši aklavietė nėra rimta, ir kad galėsime iš jos išeiti.

Pavyzdžiui, pamatyti klimato kaitos padarinius?

Klimato kaita bus tokia, kokia yra. Nesvarbu, kam tai nepatinka, matavimai mums dabar rodo, kad pasaulis šyla itin greitai, o pagrindinė to priežastis yra žmogaus veiksmai. Kiekvienas mano pažįstamas klimato mokslininkas sako „norėčiau, kad klystume“. Jie būtų patenkinti, jei jų modeliuose būtų trūkumų ir visa tai būtų nesąmonė. Tačiau bijau, kad taip nėra.

Tviteryje rašėte, kad turime „rasti būdą susivienyti savo civilizacijos labui“. Ar tai susiję ir su iššūkiais, su kuriais susiduriame?

Taip. Galų gale, jei norime išgyventi ir tapti daugelio planetų civilizacija, turime dirbti kartu, kad valdytume šią planetą. Tarptautinis bendradarbiavimas taip pat yra sėkmingos ateities prielaida. Tuo neabejojama ir niekas su mumis nesiginčija. Manau, kad žmonėms kyla problemų su supratimu, kad tai turi prasidėti dabar.

Mano nuomone, jei matau bet kokius politinius procesus pasaulyje, kurie vyksta priešingai šiai trajektorijai, kuri teigia, kad gyvename vienoje trapioje planetoje, bet tada nusprendžiama išmokti ją kartu valdyti, aš atsitraukiu.

Ir pagaliau, kuris yra tavo mėgstamiausias „-ilijonas“ – milijonas, bilijonas (milijardas), trilijonas ar kitas?

[Juokiasi] Aš nežinau. Tai priklauso nuo konteksto. Nežinau. Aš tokio neturiu!