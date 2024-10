Prieš pat pakilimą užsidegė „Ryanair“ lėktuvas: keleiviai evakuoti per avarinį išėjimą

Dėl avarinės situacijos šalies pietuose esantis oro uostas buvo priverstas užsidaryti, o atstovas spaudai sakė: „Aeroporti di Puglia“ praneša, kad dėl išskrendančio lėktuvo problemos teko uždaryti Salento oro uostą Brindizyje. Dėl problemos, kuri kilo, kai orlaivis jau buvo pasiruošęs kilti, prireikė evakuoti keleivius avarinio išlipimo čiuožyklomis“.

„Visos operacijos buvo atliktos užtikrinant maksimalų keleivių ir įgulos saugumą. Keleiviai jau yra oro uoste, kur jiems padeda „Aeroporti di Puglia“ darbuotojai. Bendrovės technikai pagal savo kompetenciją atlieka intervencinius veiksmus, kurie yra būtini, kad „Aeroporti di Puglia“ galėtų tęsti tolesnius kilimo ir tūpimo tako tinkamumo naudoti patikrinimus ir tęsti oro uosto atidarymą“, – sakė atstovas spaudai.

Lėktuvo įgula pastebėjo, kad orlaiviui ruošiantis išskristi iš Brindizio, iš išorės sklinda dūmai, todėl buvo pasitelkta skubios pagalbos procedūra. Pranešta, kad didelių sužalojimų niekas nepatyrė.

Ryanair Boeing 737-8AS aircraft (9H-QCB) engine caught fire at Brindisi Airport, Italy, nearly 200 passengers evacuated through emergency evacuation slides .



Flight FR8826 was preparing for take-off at Brindisi Airport in Italy when flames appeared from the Right engine.



The… pic.twitter.com/UBziP9pKf0