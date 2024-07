Dėl kilusių masinių muštynių avariniu būdu leidosi „Ryanair“ lėktuvas: „Tai buvo tarsi skrydis iš pragaro“

Liepos 3 d. iš Agadiro (Marokas) į Londono Stanstedo oro uostą vakariniu reisu skridęs keleivis pasakojo, kad įlaipinimo metu tarp dviejų šeimų kilo kivirčas. Jis prasidėjo, kai vyras, kuriam, kaip manoma, buvo apie 20 metų, paprašė kitos keleivės persėsti, kad galėtų atsisėsti kartu su žmona ir mažamečiais vaikais. Moteris, kuri sėdėjo su savo dukra, esą atsisakė persėsti, todėl vyras ėmė jai grasinti.

Lėktuvas pakilo be jokių problemų, tačiau kai tik išsijungė saugos diržų ženklai, jaunas keleivės vyras puolė ginti savo žmoną. Pranešama, kad abu vyrai ėmė muštis, o „Ryanair“ darbuotojai bandė įsikišti ir juos išskirti.

Mid-Air Mayhem Unfolds as Two Passengers Engage in Violent Brawl on Ryanair Flight from Edinburgh to Tenerife https://t.co/ccgi62tbNp pic.twitter.com/NaJwLk31Ox