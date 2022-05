Prieš „Euroviziją“ Zelenskis kreipėsi į europiečius: ragina balsuoti už Ukrainos atstovus

Ukrainos atstovai „Eurovizijoje“ šiemet pasirodys 12 numeriu.

Raginimą palaikyti ukrainiečius V. Zelenskis įkėlė savo „Telegram“ kanale.

„Netrukus „Eurovizijos“ finale žemynas ir visas pasaulis išgirs mūsų gimtąjį žodį. Tikiu, kad galiausiai šis žodis bus „Pergalė“!

Europa, balsuok už „Kalush Orchestra“ – Nr. 12! Palaikykime savo tautiečius! Palaikykime Ukrainą!“ – žinutėje rašė jis.

Ukrainos atstovams „Eurovizijoje“ buvo uždrausta rodyti vieną pasirodymą: jame – žinutė apie karą

Kiek anksčiau pranešta, kad tarptautiniame dainų konkurse „Eurovizija 2022“ Ukrainos atstovams „Kalush Orchestra“ grupei buvo uždrausta rodyti numerį, turintį aiškią žinią apie karą Ukrainoje.

Pirminis ukrainiečių grupės numeris buvo pavadintas politizuotu, nacionalinio teletono eteryje sakė jos direktorius Mykola Kucheryavy. Pasak jo, Europos konkurse yra gana daug draudimų, strana.news.

„Iš pradžių mūsų numeris turėjo gana tvirtą ir aiškią išraišką apie karą Ukrainoje ir aiškią žinią. Bet mums tai buvo uždrausta, turint omenyje mūsų numerio politizavimą...“ – sakė grupės narys.

Kucheryavy taip pat paaiškino, kad draudimas „Eurovizijoje“ buvo pateisinamas tuo, kad tai visų pirma dainų konkursas, o ne politinis renginys, „Didysis septynetas“ (tarptautinis septynių valstybių – Didžiosios Britanijos, JAV – vyriausybių klubas), Vokietija, Kanada, Japonija, Prancūzija ir Italija).

Be to, jis pasakojo, kaip islandų grupės „Systur“ narė lipo į sceną su mėlynai geltona vėliava ant rankos. Pasak Kucheryavy, atlikėjas norėjo pasirodyti su didele vėliava, tačiau to neleido konkurso organizatoriai.

Ukrainiečiai dainų konkurse „Eurovizija 2022“ atliko repo dainą „Stefania“ su liaudies elementais. Jis skirtas frontmeno Olego Psiuko motinai. Šiandien, gegužės 14 d., įvyks lemiamas finalas. Jame dalyvaus 25 dalyviai: po 10 iš kiekvieno finalo ir „didžiojo penketuko“ – Vokietijos, Prancūzijos, JK, Ispanija ir Italija.