Per bendrą Graikijos tarnybų ir Europos Sąjungos (ES) sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ operaciją gelbėtojai į pietus nuo Gavdo rado du kūnus ir išgelbėjo 41 žmogų, mėginusį pasiekti ES, pranešė naujienų agentūra ANA ir uosto pareigūnai.
Pakrančių apsauga taip pat pranešė apie šešias gelbėjimo operacijas, kurios nuo penktadienio vakaro buvo įvykdytos prie Gavdo ir Kretos salų ir per kurias į saugią vietą pavyko perkelti 391 migrantą.
Per vieną šeštadienį surengtą operaciją 102 migrantai, tarp jų – 16 moterų ir penki nepilnamečiai, buvo perkelti į Herakliono uostą – pagrindinį Kretos miestą.
Tarnybos nepateikė jokių detalių apie migrantų pilietybes ar išvykimo vietą, tačiau tikėtina, kad tai buvo Libija.
Migrantams vis bandant perplaukti jūrą ir vis leidžiantis į šias pavojingas keliones, dažnai esant blogoms oro sąlygoms ir stipriam vėjui, prie Kretos krantų vis dažnėja laivų avarijų ir kitokių nelaimių.
Anksčiau šį mėnesį, uosto tarnybų duomenimis, mažiausiai 22 žmonės žuvo migrantų valtyse, bandydami pasiekti salą.
Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinė migracijos organizacija yra sakiusi, kad didėjantis skaičius bandymų iš Libijos patekti į Kretą atskleidė paieškos ir gelbėjimo pajėgumų trūkumus.
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