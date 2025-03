Prie bažnyčios Londone rastas negyvas naujagimis: policija vis dar ieško motinos

Policija paskelbė naujausią informaciją apie šį šokiruojantį įvykį ir atskleidė, kaip buvo rastas naujagimis bei paragino motiną prisistatyti.

Komisaras Owenas Renowdenas pranešė: „Vietos pareigūnai dirbo visą naktį ir tęsė tyrimus, kad surastų naujagimio motiną.“

Jis pridūrė, kad ji gali bet kada gauti pagalbą, atvykusi į ligoninę, policijos nuovadą arba paskambinusi greitosios pagalbos tarnyboms, rašoma „Sky News“.

Teigiama, kad kūdikis buvo rastas „juodame „Marks & Spencer“ maišelyje su avokadų nuotraukomis ant šono.“

„Maišelį rado šiukšlių išvežimo operatorius, kuris nedelsdamas susisiekė su policija. Pareigūnai atvyko kartu su kolegomis iš Londono greitosios medicinos pagalbos tarnybos, tačiau, deja, kūdikiui įvykio vietoje buvo konstatuota mirtis“, – aiškino jis.

Ir tęsė: „Dabar galime patvirtinti, kad kūdikis buvo berniukas ir manome, kad jis buvo naujagimis.“

