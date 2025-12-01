 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pražūtingas gaisras: mirtis pasiglemžė 151 žmonių gyvybes

2025-12-01 16:07 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 16:07

Per didelį gaisrą gyvenamajame komplekse Honkonge žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 151. Kinijos specialiojo administracinio regiono institucijos pirmadienį pranešė, kad rasti dar penki kūnai. Taip pat dar yra dingusiųjų. 

Bažnyčia, žvakės (nuotr. 123rf.com)

0

Didelis gaisras komplekse „Wang Fuk Court“ kilo praėjusį trečiadienį. Per jį sužeisti 79 asmenys, aštuoni jų – ugniagesiai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Institucijos taip pat paskelbė, jog per tyrimą buvo nustatyta, kad kai kurie išoriniai tinklai, naudoti ant daugiabučių kvartalo pastolių, neatitiko atsparumo ugniai standartų.

„Septyniose keturių pastatų vidurinių ir apatinių aukštų vietose paimti mėginiai... neatitiko atsparumo ugniai bandymų standartų“, – žurnalistams sakė vyriausiasis miesto sekretorius Ericas Chanas.

