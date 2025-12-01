Pražūtingas gaisras: mirtis pasiglemžė 151 žmonių gyvybes

Didelis gaisras komplekse „Wang Fuk Court“ kilo praėjusį trečiadienį. Per jį sužeisti 79 asmenys, aštuoni jų – ugniagesiai.
Institucijos taip pat paskelbė, jog per tyrimą buvo nustatyta, kad kai kurie išoriniai tinklai, naudoti ant daugiabučių kvartalo pastolių, neatitiko atsparumo ugniai standartų.
„Septyniose keturių pastatų vidurinių ir apatinių aukštų vietose paimti mėginiai... neatitiko atsparumo ugniai bandymų standartų“, – žurnalistams sakė vyriausiasis miesto sekretorius Ericas Chanas.
