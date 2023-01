Prancūzų generolas: ateityje žmonės nesėkmes matuos „putinais“

„Putino režimo daromų klaidų skaičius nuo pat šio karo Ukrainoje pradžios veda prie to, kad Putinas istorijoje bus žinomas ne tik kaip istorinis asmuo, bet kaip matavimo vienetas, – televizijai LCI pasakojo prancūzų atsargos generolas M. Yakovleffas. – Kaip Richterio skalėje yra matuojami žemės drebėjimai, taip bus ir Putino skalė – apibrėžti strateginius apsiskaičiavimus ir istorines klaidas.“

Generolo teigimu, ateityje žmonės V. Putino pavardę pavers bendriniu žodžiu, rodančiu itin didelį klaidų skaičių: „Oho, čia pridirbta nesąmonių visam Putinui, – Visam Putinui? Oho, juk tai neįmanoma!“.

Generolas taip pat teigė, kad Rusijos kariuomenė, iki plataus masto puolimo Ukrainoje, kėlė baimę visam pasauliui, o dabar tapo pajuokos objektu.

„Jo kariuomenė iki vasario 24-osios kėlė baimę, bet dabar ji atrodo apgailėtinai. Nėra žodžių. Tai gauja, apgailėtina gauja, kuriems vadovauja idiotai. Tai yra neįtikėtina. Štai ji – Rusijos karinė galia“, – pareiškė jis.

Prancūzijos atsargos generolas Michelis Yakovleffas 2012-2016 m. užėmė aukštas vadovaujančias pareigas NATO Europos pajėgų sistemoje. Per savo 40 metų kariuomenėje trukusią karjerą jis, kaip dalinio vadas, dalyvavo operacijose „Audra dykumoje“ ir „Dykumos skydas“, o taip pat kariniuose konfliktuose Bosnijoje ir Kosove. Dešimt metų buvo Prancūzijos svetimšalių legiono kariu, baigė karybos studijas Paryžiuje ir Norfolke.

"Putin will be a unit of measurement for strategic miscalculations and mistakes", - French LCI channel. pic.twitter.com/qXyTSylUy0