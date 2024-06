Prancūzijos prezidentas Macronas pradėjo D dienos renginius

1944 m. birželio 6 d. amerikiečių ir kitų sąjungininkų pajėgos išsilaipino Šiaurės Prancūzijos pakrantėje ir atvėrė Vakarų frontą prieš nacių Vokietiją. Šis išsilaipinimas laikomas vienu svarbiausių lūžio taškų Antrajame pasauliniame kare, svariai prisidėjęs prie sąjungininkų pergalės.

D dienos iškilmės tęsis iki penktadienio. Ketvirtadienį tarptautiniame minėjimo renginyje dalyvaus daug šalių lyderių, įskaitant JAV prezidentą Joe Bideną, Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį ir Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą. Į Normandiją jau atvyko dešimtys veteranų iš JAV, Kanados ir Didžiosios Britanijos, dalyvavusių išsilaipinime. E. Macrinas tinkle X pasveikino „didvyrius“, atvykusius į Prancūziją.

J. Bidenas Prancūzijoje praleis penkias dienas. Savo kelione jis nori pabrėžti savo įsipareigojimą JAV sąjungininkams Europoje. Savaitgalį J. Bidenas pradės oficialų valstybinį vizitą Prancūzijoje.

J. Bidenas savo kalbose Normandijoje daug dėmesio skirs izoliacionizmo pavojams ir būtinybei priešintis diktatoriams, į Paryžių skrendančiame prezidento lėktuve žurnalistams sakė Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimams Jake‘as Sullivanas. JAV prezidentas kalbės ir per iškilmingą D dienos ceremoniją ketvirtadienį, ir penktadienį prie Pointe du Hoc uolų. Čia per sąjungininkų išsilaipinimą Normandijoje vyko smarkūs mūšiai tarp JAV karių ir Vokietijos pajėgų. J. Bidenas, be to, susitiks su keliais garbaus amžiaus veteranais, dalyvavusiais invazijoje Normandijoje.

Lankydamasis Normandijoje, J. Bidenas susitiks ir su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu, sakė J. Sullivanas. G7 šalių viršūnių susitikime Italijoje kitą savaitę numatytas dar vienas asmeninis J. Bideno ir V. Zelenskio susitikimas. Paklaustas, ar Ukraina JAV perduotais ginklais jau šaudė į karinius taikinius Rusijoje, J. Sullivanas teigė nenorįs kalbėti už ukrainiečių karius. JAV vyriausybė praėjusios savaitės pabaigoje davė leidimą amerikiečių ginklus ribotai naudoti prieš taikinius Rusijos teritorijoje.

V. Zelenskis ketvirtadienį atvyks į Prancūziją su dviejų dienų oficialiu vizitu. Prezidentas E. Macronas penktadienį priims jį Eliziejaus rūmuose Paryžiuje.