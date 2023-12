Prancūzija smerkia Rusijos atakas Ukrainoje, vadina jas teroro strategija

Toks Paryžiaus pareiškimas pasirodė po to, kai per masinę ataką įvairiuose Ukrainos miestuose žuvo mažiausiai 20 žmonių, o dar per šimtas buvo sužeisti.

„Rusija tęsia teroro strategiją, kuria siekiama sunaikinti Ukrainos civilinę infrastruktūrą, kad susilpnintų Ukrainos gyventojų ryžtą“, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

„Prancūzija toliau rems Ukrainą ir teiks jai būtiną pagalbą, kad ji galėtų apsiginti, glaudžiai koordinuodama veiksmus su savo partneriais“, – priduriama jame.