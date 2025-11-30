Potvyniai ir nuošliaužos Šri Lankoje: aukų skaičius išaugo iki 334

Tai yra didžiausia per pastaruosius du dešimtmečius salą ištikusi stichinė nelaimė. Oficialių asmenų teigimu, žalos mastas labiausiai nukentėjusioje centrinėje šalies dalyje tik dabar darosi aiškus, pagalbos darbuotojams valant kelius, kuriuos blokuoja nuvirtę medžiai ir nuošliaužos.
Nelaimių valdymo centras (DMC) pranešė, kad mirusiųjų skaičius padidėjo iki 334 (anksčiau buvo skelbta apie 212 aukų), beveik 400 žmonių yra dingę be žinios, o visoje saloje nuo rekordinių liūčių nukentėjo daugiau nei 1,3 milijono žmonių.
Nuostoliai ir žala yra didžiausi nuo 2004 m. Azijos cunamio, kuris nusinešė apie 31 tūkst. žmonių gyvybių, o daugiau nei milijoną paliko be pastogės.
Liūtys Šri Lankoje nurimo, tačiau sekmadienį buvo užtvindytos sostinės vietovės žemumose, todėl valdžios institucijos ruošėsi didelei pagalbos operacijai.
Sekmadienio vakarą į upę nukrito sraigtasparnis „Bell 212“, gabenęs maistą pacientams, kurie buvo įstrigę ligoninėje šiaurės Kolombe. Karinių oro pajėgų atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad visi penki įgulos nariai buvo išgelbėti ir nuvežti į artimiausią ligoninę.
Kitas iš Indijos atsiųstas sraigtasparnis sekmadienį išgelbėjo 24 žmones, tarp jų – nėščią moterį ir neįgalųjį vežimėlyje, kurie buvo įstrigę centrinėje Kotmalės miesto dalyje, apie 90 kilometrų į šiaurės rytus nuo Kolombo.
Šri Lankos oro pajėgos pranešė, kad gelbėjimo komandas siunčia ir Pakistanas. Įvertinti Šri Lankos neatidėliotinus poreikius atkeliaus ir komanda iš Japonijos, kuri pažadėjo teikti pagalbą.
Oro pajėgos pranešė, kad du kūdikiai ir 10 metų vaikas taip pat buvo išgelbėti iš ligoninės šiauriniame Čilau mieste, kuris šeštadienį buvo užtvindytas.
Valdžios institucijos pranešė, kad potvynis sostinėje nuslūgs mažiausiai per dieną, artimiausiu metu šalyje taip pat prognozuojamas sausas oras. Ciklonas „Ditwah“ šeštadienį pajudėjo į šiaurę Indijos link.
Pražūtingiausias per dešimtmečius
Nors sužeistųjų buvo palyginti nedaug, Nacionalinė kraujo perpylimo tarnyba teigė, kad šalyje trūksta kraujo atsargų.
Nacionalinė statybos tyrimų organizacija, kuri stebi kalvų stabilumą, pranešė, kad yra didelis pavojus, jog gali įvykti dar daugiau nuošliaužų, nes kalnų šlaitai vis dar yra prisotinti lietaus vandeniu.
Prezidentas Anura Kumara Dissanayake šeštadienį paskelbė nepaprastąją padėtį, kad būtų galima susidoroti su ciklono padariniais, ir paprašė tarptautinės pagalbos.
Potvyniai ir nuošliaužos sunaikino daugiau nei 25 tūkst. namų ir privertė 147 tūkst. žmonių persikelti į laikinąsias valstybines prieglaudas.
Dar 968 tūkst. gyventojų pagalbos prireikė po to, kai dėl potvynių jiems teko palikti savo namus.
Nelaimės padariniams šalinti buvo dislokuotos kariuomenės, laivyno ir oro pajėgų pajėgos, taip pat civiliai darbuotojai ir savanoriai.
Šis ciklonas yra pražūtingiausia stichinė nelaimė Šri Lankoje nuo 2017 m., kai potvyniai ir nuošliaužos nusinešė daugiau nei 200 gyvybių ir privertė šimtus tūkstančių žmonių palikti savo namus.
O didžiausias potvynis šiame amžiuje įvyko 2003 m. birželio mėnesį, kai žuvo 254 žmonės.
