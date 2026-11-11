Portugalija – parengties būsenoje: uždaromos mokyklos, gyventojai įspėjami ieškotis prieglobsčio

„Jei galite, likite namuose“, – antradienį sakė vidaus reikalų ministras Luisas Nevesas.
Vyriausybė paskelbė nacionalinę parengties būseną, o valdžios institucijos įspėjo apie galimus potvynius, griūvančius medžius bei elektros ir telekomunikacijų sutrikimus.
Mokyklos ir nebūtinos viešosios paslaugos trečiadienį bus uždarytos, sakė ministras.
Lisabonos, kurioje vyksta technologijų konferencija „Web Summit“, valdžios institucijos trečiadienį uždarys visus tunelius, siekdamos apsaugoti gyventojus nuo galimų potvynių.
Tikimasi, kad vėjo gūsiai sieks 150 kilometrų per valandą. Antradienį Portugalijos sostinė jau sulaukė stipraus lietaus.
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