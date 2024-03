Pora nusipirko vienišiausią namą pasaulyje: lankytojams patekti ten neįmanoma

Jei lankytojai nori pasiekti salą iš artimiausio miesto ar oro uosto, jiems reikia plaukti dviem atskirais keltais, o po to laukia dar 6,5 kilometrų kelionė laivu, skelbia portalas „Mirror“.

Vienintelis pastatas šioje paslaptingoje žemėje yra senas švyturys.

Viena pora išleido 89 tūkst. svarų sterlingų (apie 104 tūkst. eurų), kad nusipirktų šį nekilnojamąjį turtą, nes jiems tai yra ideali vieta. O kad būtų dar daugiau nuošalumo, kiekvienais metais nuo gegužės iki liepos pabaigos sala tampa saugomu paukščių draustiniu, į kurį lankytojai negali patekti.

