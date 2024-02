Stipriausia audra per 30 metų nusiaubė Norvegiją: išdaužė viešbučių langus, drebino tiltus, yra sužeistųjų

Vasario 1 d. centrinių rajonų namų ūkiai atsibudę pamatė, jog neturi elektros, o šiaurės rytuose nuo kelio buvo nuneštas autobusas.

Kai kurias vietoves užliejo potvynis, o uraganinis vėjas privertė oro linijų bendroves ir keltų operatorius laikinai nutraukti keliones.

Watch as a Bridge shakes in Norway because of Storm Ingunn #CycloneIngunn #Ingunn #StormIngunn #Norway #Frøya #Norwegische pic.twitter.com/LBZEeY9Mln

Buvo pranešimų apie uždarytas mokyklas, taip pat kelius, tunelius ir tiltus. Taip pat buvo užfiksuoti keli išdaužyti langai viešbučiuose, šiauriniame Norvegijos mieste Budė.

Viešbučio vadovas Norvegijos regioniniam laikraščiui „Rana Blad“ patvirtino, kad 13 aukštų viešbučio „Radison Blu“ viršutiniame aukšte buvo padaryta žala.

Pasak vietos laikraščio „Avisa Bordland“, aplink Budė centrą buvo įrengtas policijos kordonas.

#cycloneIngunn has made landfall in #Frøya #Norway 🇳🇴 the weather system is the worst to hit the country in 30 years. Wind speeds have reached 175 km/h #ingunn pic.twitter.com/o9MMH3nXCf