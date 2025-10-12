Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Politinis chaosas Prancūzijoje: gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo

2025-10-12 21:04 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 21:04

Naujos vyriausybės formavimas Prancūzijoje susiduria su nauja kliūtimi, nes lemiamu metu prezidentas Emmanuelis Macronas bus išvykęs. Jis ruošiasi dalyvauti pirmadienį Egipte vyksiančiame viršūnių susitikime dėl situacijos Gazoje.

E. Macronas (nuotr. SCANPIX)

Naujos vyriausybės formavimas Prancūzijoje susiduria su nauja kliūtimi, nes lemiamu metu prezidentas Emmanuelis Macronas bus išvykęs. Jis ruošiasi dalyvauti pirmadienį Egipte vyksiančiame viršūnių susitikime dėl situacijos Gazoje.

REKLAMA
0

Premjeras Sebastienas Lecornu, kuris penktadienį, praėjus kelioms dienoms po atsistatydinimo, vėl grįžo į savo pareigas, siekia iki pirmadienio suformuoti naują ministrų kabinetą, kad po tądien suplanuoto kabineto posėdžio būtų galima pristatyti 2026 m. biudžetą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei pirmadienio termino nepavyks įgyvendinti, Prancūzijai gali tekti pradėti naujus metus be patvirtinto biudžeto, o tai dar labiau apsunkins ir taip įtemptą viešųjų finansų padėtį.

REKLAMA
REKLAMA

Atsižvelgiant į besitęsiančią politinį krizę ir itin trumpą laikotarpį, vyriausybės sudarymas – didelis iššūkis paskirtajam premjerui.

REKLAMA

Kadangi ministrų kabineto posėdis negali vykti prezidentui nedalyvaujant, Paryžius dabar ieško plano B.

Sunkumai siekianti laikytis biudžeto pristatymo terminų

Pasak laikraščio „Le Monde“, konstitucijoje numatytus terminus vis dar galima įgyvendinti net jei biudžetas būtų pateiktas antradienį.

Iki to laiko E. Macronas jau turėtų būti grįžęs iš Egipto, todėl S. Lecornu turėtų daugiau laiko užbaigti ministrų paskyrimus.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau naujų ministrų paieška pasirodė esanti sudėtinga, nes savaitgalį kelios partijos paskelbė prie naujosios vyriausybės nesijungsiančios.

Transliuotojas RTL pranešė, kad buvo konsultuotasi su konstituciniais ekspertais, kurie nurodė, kaip situaciją išspręsti teisiniu būdu.

Ekspertai pažymėjo, kad nėra taisyklės, reikalaujančios, jog kabinetas susirinktų į pilną posėdį, jame taip pat nėra draudžiama dalyvauti laikiniai pareigas einantiems ministrams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ekspertų nuomone, pagal vieną iš konstitucijos teksto interpretacijų, oficialiam biudžeto projekto pateikimui pakaktų trumpo E. Macrono ir S. Lecornu susitikimo prieš prezidentui išvykstant, o paskirtasis ministras pirmininkas galėtų pristatyti savo kabinetą E. Macronui grįžus iš Egipto antradienį.

Gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo

E. Lecornu antradienį turėtų pateikti pareiškimą apie savo vyriausybės politiką.

Keletas opozicijos partijų jau paskelbė savo planus jam pareikšti nepasitikėjimą. Kitos teigia, kad jų sprendimas priklausys nuo to, ar E. Lecornu pažadės pakeisti politinę kryptį.

Ar premjeras sugebės išlikti poste, lieka neaišku. Balsavimas dėl nepasitikėjimo gali įvykti jau ketvirtadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų