Politinis chaosas Prancūzijoje: gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo

Premjeras Sebastienas Lecornu, kuris penktadienį, praėjus kelioms dienoms po atsistatydinimo, vėl grįžo į savo pareigas, siekia iki pirmadienio suformuoti naują ministrų kabinetą, kad po tądien suplanuoto kabineto posėdžio būtų galima pristatyti 2026 m. biudžetą.
Jei pirmadienio termino nepavyks įgyvendinti, Prancūzijai gali tekti pradėti naujus metus be patvirtinto biudžeto, o tai dar labiau apsunkins ir taip įtemptą viešųjų finansų padėtį.
Atsižvelgiant į besitęsiančią politinį krizę ir itin trumpą laikotarpį, vyriausybės sudarymas – didelis iššūkis paskirtajam premjerui.
Kadangi ministrų kabineto posėdis negali vykti prezidentui nedalyvaujant, Paryžius dabar ieško plano B.
Sunkumai siekianti laikytis biudžeto pristatymo terminų
Pasak laikraščio „Le Monde“, konstitucijoje numatytus terminus vis dar galima įgyvendinti net jei biudžetas būtų pateiktas antradienį.
Iki to laiko E. Macronas jau turėtų būti grįžęs iš Egipto, todėl S. Lecornu turėtų daugiau laiko užbaigti ministrų paskyrimus.
Tačiau naujų ministrų paieška pasirodė esanti sudėtinga, nes savaitgalį kelios partijos paskelbė prie naujosios vyriausybės nesijungsiančios.
Transliuotojas RTL pranešė, kad buvo konsultuotasi su konstituciniais ekspertais, kurie nurodė, kaip situaciją išspręsti teisiniu būdu.
Ekspertai pažymėjo, kad nėra taisyklės, reikalaujančios, jog kabinetas susirinktų į pilną posėdį, jame taip pat nėra draudžiama dalyvauti laikiniai pareigas einantiems ministrams.
Ekspertų nuomone, pagal vieną iš konstitucijos teksto interpretacijų, oficialiam biudžeto projekto pateikimui pakaktų trumpo E. Macrono ir S. Lecornu susitikimo prieš prezidentui išvykstant, o paskirtasis ministras pirmininkas galėtų pristatyti savo kabinetą E. Macronui grįžus iš Egipto antradienį.
Gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo
E. Lecornu antradienį turėtų pateikti pareiškimą apie savo vyriausybės politiką.
Keletas opozicijos partijų jau paskelbė savo planus jam pareikšti nepasitikėjimą. Kitos teigia, kad jų sprendimas priklausys nuo to, ar E. Lecornu pažadės pakeisti politinę kryptį.
Ar premjeras sugebės išlikti poste, lieka neaišku. Balsavimas dėl nepasitikėjimo gali įvykti jau ketvirtadienį.
