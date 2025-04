Policija sulaikė netikrą gydytoją, apsimetusį žymiu britų profesoriumi: dėl jo mirė net 7 žmonės

Nustatyta, kad kaltinamasis yra Narendra Vikramaditya Yadavas, kuris, kaip įtariama, naudojosi žymaus Jungtinės Karalystės kardiologo profesoriaus Johno Cammo vardu, kad suklaidintų pacientus.

Pasak NHRC nario Prijanko Kanoongo, balandžio 7-9 d. Damoho srityje ketina apsistoti komanda, kuri tirs šį incidentą.

He is Dr John N Camm, a fake doctor.



His real name is Narendra vikramaditya yadav.



He used to praise UP CM Yogi adityanath a lot, once yogi adityanath quoted his tweet too.



He was “Dulara” of BJP IT CELL, BJP IT cell used to defend him as he is their own father.



Few days ago,… pic.twitter.com/txwbuX0585