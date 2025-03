Transatlantinį skrydį iš JAV į Indiją teko nutraukti dėl užsikimšusių tualetų

Po to, kai ketvirtadienį skrydis iš Čikagos į Delį po 10 valandų skrydžio ore buvo grąžintas atgal, kaip teigiama, dėl užsikimšusių tualetų, „Air India“ sulaukė didžiulio atgarsio socialinėje žiniasklaidoje, rašoma „Hindustan Times“. Oro transporto bendrovė teigė, kad dėl „techninės problemos“ skrydis buvo priverstas grįžti į JAV miestą, o visiems keleiviams buvo pasiūlyta grąžinti visus sumokėtus pinigus.

„AI126, vykdantis skrydį iš Čikagos į Delį 2025 m. kovo 6 d., dėl techninės problemos grįžo į Čikagą. Nusileidus Čikagoje visi keleiviai ir įgula normaliai išlipo iš lėktuvo ir, siekiant sumažinti nepatogumus, jiems buvo suteiktas apgyvendinimas. Imamasi alternatyvių priemonių, kad keleiviai būtų nuskraidinti į paskirties vietą. Be to, keleiviams taip pat siūloma grąžinti visą sumą už atšauktą skrydį ir nemokamai pakeisti skrydžio tvarkaraštį, jei jie to pageidauja. „Air India“ ir toliau teikia pirmenybę savo klientų ir įgulos saugumui ir gerovei“, – „Hindustan Times“ sakė „Air India“ atstovas spaudai.

Tačiau apie įvykį informuotas šaltinis naujienų agentūrai PTI sakė, kad lėktuvas turėjo grįžti, nes buvo užsikimšę daugelis tualetų.

Vienas „Air India“ skrydžio keleivis patvirtino, kad grįžimo priežastis buvo užsikimšę tualetai. Prieš tris dienas anoniminiame „Reddit“ įraše, kuriuo pasidalijo prieš tris dienas, keleivis teigė, kad aštuoni iš 12 lėktuvo tualetų buvo užsikimšę, o įgula nusprendė pakilti iš Čikagos, nors ir žinojo apie šią problemą.

„Matyt, įgula apie tai žinojo, bet nusprendė pakilti. Vėliau kapitonas nepranešė, kad skrydis grįžta atgal. Kai kurie keleiviai tai pastebėjo skrydžio žemėlapyje ekrane ir iškėlė šią problemą įgulai“, – cituojamas anonimas.

Jis teigė, kad kapitonas apie grįžimą paskelbė tik po to, kada kai kurie keleiviai sukėlė triukšmą dėl antisanitarinių sąlygų.

Kituose šaltiniuose skelbiama, kad įgula nusprendė sukti atgal tada, kai užsikimšo 11 iš 12 lėktuve esančių tualetų. Vienintelis „veikiantis“ buvo likęs verslo klasės skyriuje.

Visą incidentą „Air India“ keleivis pavadino „gėdingu“, o kiti „Reddit“ tinkle kritikavo oro linijų bendrovę dėl, jų nuomone, nuolat blogėjančios paslaugų kokybės.

„Mano mama kartą skrido iš Niujorko į Delį lėktuvu, iš kurio į praėjimą tekėjo vanduo iš tualeto. Taigi taip, tai normalu“, – teigė kitas anonimas.

Atsakomoji reakcija buvo dar aršesnė X, kur nesusijusi su aptariamu įvykiu filmuota medžiaga iš „Air India“ lėktuvo vidaus per kelias valandas surinko 6 mln. peržiūrų.

🔥🚨BREAKING: An Air India flight was forced to return on a 10 hour trip to Chicago Illinois because their toilets were clogged with poop leaving hundreds Indians trapped on a plane with no restroom.



Air India Flight 126 was making its way over Greenland on March 5 when 11 out… pic.twitter.com/FhPfMBYgzU