Palaistykite agurkus šiuo mišiniu: gausus derlius garantuotas

Sužinokite, kodėl valgomoji soda yra veiksminga priemonė prižiūrint agurkus, kad derlius kasmet būtų kuo labiau džiuginantis, rašo „The Backyard Boss“.

Valgomoji soda agurkams

Naudojant valgomąją sodą agurkams, galima lengvai ir veiksmingai užkirsti kelią tokioms ligoms kaip miltligė. Miltligė yra įkyri problema, su kuria susiduria daugelis sodų ir daržų, tačiau ją stebėtinai lengva gydyti.

Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą valgomosios sodos į maždaug 4 litrus vandens kartu su švelniu indų plovikliu ir šiek tiek aliejaus (pvz., paprasto kepimo aliejaus) ir purkškite agurkus kartą per savaitę. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, purkškite anksti ryte, kad iki vakaro spėtų išdžiūti.

Šis tirpalas stebuklingai gelbsti augalus nuo miltligės ir yra saugus naudoti, o be to, jį lengva pasigaminti namuose!

Valgomoji soda yra puikus pasirinkimas, nes jos pagrindinės savybės sukuria pelėsiui nepalankią aplinką.

Kas yra miltligė?

Miltligė – tai grybinė augalų liga, kurią sukelia įvairūs miltliginių (Erysiphaceae) šeimos grybai. Ji pažeidžia daugelį augalų rūšių: daržoves, vaismedžius, uogakrūmius, javus, dekoratyvinius augalus, net kai kurias piktžoles.

Dėl jos galiausiai prasideda augalų defoliacija, žiedų žūtis, sulėtėja augimas, sumažėja derlius, o kraštutiniais atvejais derlius gali ir žlugti.

Kad miltligė nepapultų į jūsų sodą ir nesunaikintų agurkų, reguliariai apžiūrėkite augalus, ar nėra jos požymių – baltų arba pilkšvų miltų pavidalo apnašų ant lapų, stiebų, pumpurų ar vaisių.

Jei jų randate, greitai juos pašalinkite, naudodami tinkamas priemones (pvz., kepimo miltelius)! Be to, venkite laistymo iš viršaus, laikykitės tinkamos sodo higienos ir palaikykite jautrias vietas švarias ir be piktžolių, kad dar labiau sumažintumėte užsikrėtimo riziką.

Kaip prižiūrėti agurkus

Be valgomosios sodos naudojimo, yra keletas kitų priemonių, kurių galite imtis, kad agurkai būtų sveiki ir derlius – gausus.

Tinkama dirva

Prieš sodindami į lysvę įberkite komposto ir sumaišykite jį su dirvožemiu. Taip agurkų augalai gaus visų jiems reikalingų maistinių medžiagų ir bus sveiki.

Be to, turėtumėte patikrinti, ar dirvoje yra pakankamai drėgmės ir ar jos pH yra 6,5-7,0. Bet koks rūgštesnis ar šarmingesnis dirvožemis gali trukdyti augimui. Rengdami lysves agurkams sodinti, visada patikrinkite, ar dirvožemis gerai drenuojamas, nes permirkęs dirvožemis sukelia puvinius.

Reguliariai laistykite

Agurkams svarbiausia nuolatinis laistymas. Per savaitę užpilkite ant jų bent 1 cm vandens, o esant aukštai temperatūrai – dar daugiau.

Laistykite rytais ir stenkitės, kad lapai būtų kuo sausesni. Taip išvengsite lapų ligų, kurios gali sunaikinti jūsų derlių.

Kad rezultatai būtų dar geresni, investuokite į drėkinimo žarną arba lašelinę drėkinimo sistemą, kad būtų lengviau ir paprasčiau laistyti.

Suteikite tinkamų maistinių medžiagų

Jei daržovių lysvėje nenaudojote komposto, agurkams puikiai tinka skystos 5-10-10 trąšos. Tręškite praėjus savaitei po to, kai augalas pradeda žydėti, o vėliau – kas tris savaites tiesiai į dirvą aplink augalus.

Jei jums patogiau, į dirvą galite įterpti ir granuliuotas trąšas. Tik nepersistenkite tręšdami, nes kitaip galite pridaryti žalos.

Naudokite valgomąją sodą

Išgirdus teigiamą naudą, kurią duoda valgomosios sodos naudojimas agurkams, nesunku suprasti, kodėl ši natūrali priemonė nusipelno išbandymo jūsų sode!

Ji ne tik netoksiška ir nebrangi, bet ir nereikalauja daug pastangų, kad sukurtumėte veiksmingą sprendimą miltligės gydymui ir prevencijai. Kai kitą kartą jūsų agurkams reikės papildomos priežiūros, nepamirškite šios gudrybės.