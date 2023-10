Podoliakas: prasidėjo naujas karo Ukrainoje etapas

Apie tai jis antradienį parašė savo „X“ paskyroje.

Kiek anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukraina pirmą kartą panaudojo JAV suteiktas raketas ATACMS

„(Ne)oficialiai prasidėjo naujas šio karo etapas. Nesvarbu, kiek kartų okupuotos teritorijos bus įtrauktos į „Rusijos Konstituciją“, kad būtų „išsaugotas palikimas“, gresiant rūmų perversmams, Maskva galiausiai turės pripažinti vietos sąlygas.

Saugių vietų Rusijos kariuomenei nebėra tarptautiniu mastu pripažintose Ukrainos sienose. Tai reiškia, kad vidutinės trukmės laikotarpiu nėra galimybės išlaikyti Ukrainą, Krymą ir Juodosios jūros laivyną. Atgalinis skaičiavimas jau prasidėjo“, – perspėjo jis.

A new chapter of this war has (un)officially begun. No matter how many times the occupied territories are included in the "Constitution of #Russia" to "preserve the legacy" under the risk of palace coups, #Moscow will eventually have to recognize the conditions on the ground.…

REKLAMA