Podoliakas įvardijo Putino veiksmus, jei jis laimėtų karą: „Ar tai pasaulis, kuriame jūs norite gyventi?“

M. Podoliako įspėjo, kad Rusijai pasiekus pergale kare, V. Putinas nesustos ir toliau tęs pradėtą terorizmą ne tik Ukrainoje, bet ir kitose Europos valstybę, rašo UNIAN.

„Rusija nesustos, jeigu ji nepralaimės. [Rusija] ir toliau tęs investicijas terorizmui skatinti Europoje. Toliau bus įsilaužiama vykstant nacionaliniams rinkimams, žudys politininius oponentus, o separatizmo apraiškos taps norma“, – kalbėjo Ukrainos atstovas.

Prezidento patarėjas taip pat atkreipia dėmesį, kad rusų pergalės atveju V. Putinas dar drąsiau griebsis minėtų veiksmų nei iki šiol.

„Ar tai pasaulis, kuriame jūs norite gyventi? Tai yra „rusų pasaulis“, – pridūrė M. Podoliakas.

Ukraina sako atrėmusi naujausią Rusijos puolimą ties Bachmutu

Ukraina atrėmė naują Rusijos puolimą ties rytiniu Bachmuto miestu, šeštadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Be to, Ukraina per apsikeitimą belaisviais atgavo dviejų britų savanorių, žuvusių, kai bandė padėti evakuoti žmones iš rytinės karo veiksmų zonos, palaikus.

„Šią savaitę Rusijos okupacinės pajėgos metė visas savo pastangas, kad pralaužtų mūsų gynybą ir apsuptų Bachmutą, ir pradėjo galingą puolimą Lymano sektoriuje“, – sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.

„Tačiau dėl mūsų karių atsparumo jiems nepavyko“, – pridūrė ji.

Ukrainos sienų apsaugos tarnyba pranešė, kad jos kariai sustabdė naujausią rusų ataką, nukaudami keturis ir sužeisdami dar septynis priešus.

Rusija šeštadienį ryte pradėjo naujus bombardavimus prie rytinio fronto linijos. Ukrainiečių pareigūnai pranešė apie apšaudymą Černihivo, Zaporižios, Dnipropetrovsko, Charkivo, Luhansko, Donecko ir Mykolajivo regionuose.

Savo vakaro kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad padėtis tampa sunkesnė.

Rusija, pasak jo, „meta vis daugiau savo pajėgų mūsų gynybai pralaužti“.

„Dabar labai sunku Bachmute, Vuhledare, Lymane ir kituose rajonuose“, – sakė jis.