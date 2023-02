Buvusio Izraelio premjero susitikimas su Putinu: jis man pažadėjo, kad nežudys Zelenskio

Kaip rašo „The Guardian“, buvęs Izraelio premjeras Naftali Bennettas pirmosiomis karo savaitėmis tapo vienu iš nedaugelio Vakarų lyderių, kuris, prasidėjus karui, išdrįso susitikti su diktatoriu V. Putinu kovo mėnesį surengto trumpo vizito metu Maskvoje.

Visgi N. Bennetto pastangos, siekiant įtikinti V. Putiną nutraukti pradėtą karinę invaziją nedelsiant, tąkart buvo nesėkmingos, kadangi Kremliaus vykdomos žudynės Ukrainoje tęsiasi iki šiol.

Nepaisant to, buvęs premjeras išdrįso paklausti diktatoriaus, ar šis ruošiasi nužudyti Ukrainos prezidentas V. Zelenskį.

„Aš paklausiau, kokia problema dėl to? Ar tu planuoji nužudyti Zelenskį? Jis [V. Putinas] pasakė: aš nežudysiu Zelenskio.

Tada aš pasakiau jam [V. Putinui], kad, mano supratimu, tu man pažadi, kad nežudysi Zelenskio. Jis [V. Putinas] atsakė: aš nežudysiu Zelenskio“, – kalbėjo N. Bennettas.

Izraelio premjeras žurnalistams sakė, kad tada po įvykusio pokalbio su diktatoriumi V. Putinu jis paskambino Ukrainos prezidentui, siekiant informuoti jį apie V. Putino įsipareigojimą.

„Klausyk, aš ką tik po susitikimo, jis [V. Putinas] tavęs nežudys. Tada [V. Zelenskis] paklausė, ar tu dėl to tikras? Aš atsakiau, kad 100 proc. jis tavęs nežudys“, – teigė jis.

N. Bennettas užsiminė, kad tąkart V. Putinas atsisakė siekio išstumti Ukrainos karines pajėgas iš šalies, o V. Zelenskis pažadėjo neprašyti prisijungimo prie NATO.

Visgi Izraelio premjero pastangos dėl eskalacijos sumažinimo nepasiteisino, o jo paties valdymo laikotarpis valdžioje buvo trumpas.

Ukraina sako atrėmusi naujausią Rusijos puolimą ties Bachmutu

Ukraina atrėmė naują Rusijos puolimą ties rytiniu Bachmuto miestu, šeštadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Be to, Ukraina per apsikeitimą belaisviais atgavo dviejų britų savanorių, žuvusių, kai bandė padėti evakuoti žmones iš rytinės karo veiksmų zonos, palaikus.

„Šią savaitę Rusijos okupacinės pajėgos metė visas savo pastangas, kad pralaužtų mūsų gynybą ir apsuptų Bachmutą, ir pradėjo galingą puolimą Lymano sektoriuje“, – sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.

„Tačiau dėl mūsų karių atsparumo jiems nepavyko“, – pridūrė ji.

Ukrainos sienų apsaugos tarnyba pranešė, kad jos kariai sustabdė naujausią rusų ataką, nukaudami keturis ir sužeisdami dar septynis priešus.

Rusija šeštadienį ryte pradėjo naujus bombardavimus prie rytinio fronto linijos. Ukrainiečių pareigūnai pranešė apie apšaudymą Černihivo, Zaporižios, Dnipropetrovsko, Charkivo, Luhansko, Donecko ir Mykolajivo regionuose.

Savo vakaro kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad padėtis tampa sunkesnė.

Rusija, pasak jo, „meta vis daugiau savo pajėgų mūsų gynybai pralaužti“.

„Dabar labai sunku Bachmute, Vuhledare, Lymane ir kituose rajonuose“, – sakė jis.