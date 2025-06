Po Trumpo raginimų – tuštėjanti Irano sostinė: žmonės masiškai bėga iš Teherano

Paprastai gyvybe pulsuojantis Teheranas dabar primena vaiduoklių miestą, kuriame tvyro įtampa, baimė ir netikrumas, o visa tai dar labiau sustiprino JAV prezidento Donaldo Trumpo kreipimasis, raginantis maždaug 10 mln. miesto gyventojų bėgti į saugias vietas.

#BREAKING: Trump’s Tweet Effect❗️



🚨Massive Millions are fleeing Tehran after Trump's evacuation order for the entire city#Tehran #IranUnderAttack #Iran #IranIsrael #IranIsraelConflict #Israel #IsraelIranConflict pic.twitter.com/FaSCugI6g6