Po pranešimų apie pavojingai užsitęsusią erekciją uždraustas energinis gėrimas

Zambijos vaistų reguliavimo tarnyba pirmą kartą šią problemą iškėlė 2019 m. sausio mėn., kai daugelyje socialinių tinklų įrašų buvo teigiama, kad „Power Natural High Energy Drink SX“ buvo papildytas „Viagra“. Vienas vartotojas netgi skundėsi, kad gėrimas sukėlė ilgalaikę šešių valandų erekciją ir gausų prakaitavimą.

Tarnyba nurodė vartotojams atsisakyti gėrimo, kol bus baigti visi tyrimai, nors tai iš tikrųjų padidino produkto paklausą Zambijoje, rašo „BBC News“.

Ant buteliuko pakuotės pavaizduotas raumenis demonstruojantis vyras ir užrašyta, kad gėrimas gali „padidinti libido“ ir veikia kaip „afrodiziakas“. Nors gaminamas Zambijoje, gėrimas taip pat eksportuojamas į kitas šalis, pavyzdžiui, Ugandą, Malavį ir Zimbabvę.

„Lusaka Times“ praneša, kad naujausi Zimbabvės ir Pietų Afrikos laboratorijų tyrimai parodė, jog gėrime yra sildenafilio citrato – vaisto nuo erekcijos disfunkcijos, kuris parduodamas „Viagra“ prekės ženklu. Vos 250 mililitrų gėrimo buvo nuo 68,5 iki 71,3 miligramo (mg) vaisto. Tai iš tikrųjų gana didelė dozė, turint omenyje, kad vyrams rekomenduojama vartoti tik 50 mg „Viagros“, kol jie supras, kaip gerai jie ją toleruoja.

Gėrimą gaminusi bendrovė „Revin Zambia Limited“ dar sausio mėnesį „BBC Newsday“ sakė, kad jie nežinojo, jog gėrime yra nežymėtų vaistų pėdsakų. Kol kas įmonė nepakomentavo naujausių tyrimų ir produkto uždraudimo.

Ilgalaikė erekcija nėra juokas. Sveikatos priežiūros institucijos rekomenduoja vyrams eiti į greitosios pagalbos skyrių, jei erekcija trunka ilgiau nei keturias valandas. Taip yra todėl, kad kraujas gali užpildyti varpą ir „įstrigti“ audinyje. Tada kraujas, kuriame trūksta deguonies, gali pažeisti varpos audinius.

Vartoti bet kokį receptinį vaistą neturint reikalingos informacijos gali būti labai pavojinga, ypač dėl to, kad jis gali blogai reaguoti su jau vartojamais vaistais. Kaip ir bet kuris vaistas, „Viagra“ taip pat gali sukelti daugybę šalutinių poveikių, tokių kaip galvos skausmas, karščiavimas, virškinimo sutrikimas, nenormalus regėjimas ir kt. Taip pat gali būti, kad gėrimą galėjo vartoti vaikai ir moterys, o tai akivaizdžiai nerekomenduojama. Be to, neteisėta klaidingai ženklinti bet kokį maistą ar vaistus.

Dėl to Zambijos sveikatos apsaugos institucijos pareiškė, kad pavojingas gėrimas kelia grėsmę visuomenės sveikatai ir nurodė atšaukti „Natural Power High Energy Drink SX“ gaminio gamybą.