Po itin stipraus žemės drebėjimo Taivane – apsunkinti gelbėjimo darbai: „Pastatas tampa nestabilus“

Drebančios sienos, griūnančios lentynos ir krentantys daiktai – taip rytas prasidėjo Taivane. 7,2 balo žemės drebėjimo, stipriausio per 25 metus, jėgą pamatė visi, kas kur bebuvo.

Drebėjimas neaplenkė nei vieno

Galingą žemės drebėjimą pajuto ir į darbą metro važiavę Taivano gyventojai. Taip pat tie, kurie jau dirbo savo darbo vietose.

Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kad, nors studija dreba, žinių vedėja tęsia tiesioginę transliaciją.

Labiausiai nukentėjo nedidelio Hualieno miesto, esančio arčiausiai drebėjimo epicentro, gyventojai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo momentą, kai sugriuvo didžiulis daugiaaukštis pastatas.

REKLAMA

REKLAMA

„Visi daiktai nukrito, viskas sugadinta", – guodėsi Taivano gyventoja.

Namas panašus į žaislą, numestą ant šono, kuris, atrodo, netrukus su trenksmu nugrius ant žemės. Viduje įstrigusių žmonių gelbėjimo operacija – nelengva, tokia nestabili namo padėtis yra labai pavojinga.

REKLAMA

„Kai mūsų komanda įeina į pastatą šis tampa nestabilus, todėl prieš ištraukdami žmones jie turi rasti ko įsikibti, kad užtikrintų savo saugumą", – paaiškino ugniagesys Su Ching-Hui.

„Turime išsiaiškinti, kiek žmonių vis dar įstrigę griuvėsiuose ir kuo greičiau juos išgelbėti. Sužeistiesiems turi būti suteikta derama medicininė pagalba, kad jie galėtų greitai pasveikti", – dėstė Taivano prezidentas Lai Ching-Te.

Padarinius gali jausti Japonija

Tuo tarpu Japonijoje vaikai vedami į artimiausią aukščiau esančią vietą. Mat iškart po žemės drebėjimo Taivane pasklido informacija apie galimą cunamį netoli Okinavos salų. Ir, jei bangos pakils aukščiau 30 centimetrų, Japonijos valdžia neatmeta, kad gali kilti katastrofa.

REKLAMA

REKLAMA

„Prašome aidžiai sekti bet kokią informaciją apie cunamį ir likti saugioje teritorijoje, kol bus atšaukti draudimai“, – patarė Japonijos vyriausybės generalinis sekretorius Yoshimasa Hayashi.

Žemės drebėjimas įvyko beveik 16 km gylyje. Taivano valdžios institucijos teigia, kad per stipriausią per pastaruosius dešimtmečius žemės drebėjimą jau žuvo 9 žmonės, apie tūkstantis gyventojų sužeista, 50 laikomi dingusiais be žinios. Vyksta gelbėjimo darbai.

Vaizdai iš įvykio vietos – aukščiau esančiame vaizdo įraše.