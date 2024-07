Po išpuolio Golano aukštumose Netanyahu rengia skubų saugumo kabineto posėdį

Premjero biuro išplatintame pranešime teigiama, kad „ministro pirmininko lėktuvas nusileido Izraelyje. Dabar jis vyksta į Gynybos ministeriją“, kur vyks saugumo kabineto posėdis.

Šeštadienį Izraelio kariuomenė pranešė, kad Teherano remiama grupuotė „Hezbollah“ iš Libano paleido Irano gamybos raketą, kuri pataikė į futbolo aikštelę aneksuotose Golano aukštumose ir pražudė 12 jaunuolių.

Gelbėjimo tarnybų duomenimis, dar 18 jaunų žmonių buvo sužeisti.

JAV atstovas: už išpuolį atsakinga „Hezbollah“

Sekmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pareiškė, kad esama visų požymių, jog už išpuolį atsakinga „Hezbollah“.

„Visi požymiai rodo, kad raketą iš tiesų paleido „Hezbollah“. Mes remiame Izraelio teisę ginti savo piliečius nuo teroristinių išpuolių“, – žurnalistams Japonijoje pareiškė jis.

Tačiau „Hezbollah“ neigia savo atsakomybę už šį smūgį.

„Esame pasiryžę užbaigti konfliktą Gazoje. Jis tęsiasi jau per ilgai. Jis pareikalavo per daug gyvybių. Norime, kad izraeliečiai, palestiniečiai ir libaniečiai gyventų be konflikto ir smurto grėsmės“, – pridūrė JAV valstybės sekretorius.

Išpuolį taip pat pasmerkė Prancūzijos ir Vokietijos užsienio reikalų ministerijos, paraginusios šalis vengti tolesnės eskalacijos.