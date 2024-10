„Plaukiojanti megabomba“ jau prie Londono krantų: rusų krovinį gabenantis laivas neranda kur prisiglausti

Uosto pareigūnams kelia nerimą tai, kad 180 metrų ilgio laivas – registruotas Maltoje ir priklausantis Maltos bendrovei „Ruby Enterprise“ – šiaurine Europos pakrante „šlubuoja“ pakrautas rusiškomis trąšomis iš Rusijos uosto. Nerimaujama, kad tai gali būti Trojos arklys, skirtas sabotuoti kurį nors nieko neįtariantį Europos uostą, skelbia portalas „New York Post“.

„Kai turime reikalų su Rusija ar kitais mums nedraugiškais tarptautiniais veikėjais, visada turime omenyje šią galimybę“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis po to, kai šalies premjeras pranešė parlamentui, kad laivui nebus leista prisišvartuoti.

Dėl panašių Europos lyderių nuotaikų laivas jau kelias savaites plūduriuoja prie pietryčių Anglijos krantų su įtrūkusiu korpusu ir pažeistu sraigtu, o jo valdytojai Jungtiniuose Arabų Emyratuose bando nuraminti visuomenę, kad laivas jai nekelia jokios grėsmės, rašoma „Times“.

Laivas išplaukė iš Rusijos Kandalakšos uosto šalies šiaurės vakarų pakrantėje dar rugpjūtį. Tačiau netrukus jis užplaukė ant seklumos, o pažeidimai greitai užkirto kelią tęsti kelionę į paskirties uostus Afrikoje, rašė „Times“.

Po to kelias savaites laivas plaukiojo aplink Europos pakrantę, veltui ieškodamas draugiško uosto, kuriame galėtų suremontuoti ir atnaujinti laivo korpusą ir sraigtą.

Rugsėjo 1 d. jis nukeliavo į Norvegiją, kur uosto pareigūnai jį sustabdė netoli Tromso miesto, kad inspektoriai galėtų ištirti patirtą žalą, teigia Norvegijos jūrų administracija.

„Buvo apgadintas laivo vairas, sraigtas ir buvo šiek tiek įtrūkimų korpuse, – elektroniniu paštu laikraščiui „Times“ sakė institucijos atstovas. – Kiek mums žinoma, apgadinimai neturėjo įtakos laive esančiam kroviniui“.

Po trijų dienų laivas dingo.

Kitos šalys atsisakė net leisti jam priplaukti, nes baiminosi, kad nestabilus krovinys gali sprogti – panašiai kaip per Beiruto katastrofą, kai 2 750 kg sveriantis tos pačios cheminės medžiagos krovinys sprogo, nusinešė 190 gyvybių ir pridarė daugiau kaip 15 mlrd. dolerių (13,7 mlrd. eurų) turtinę žalą.

„Ruby“ gabena beveik aštuonis kartus daugiau tos pačios cheminės medžiagos.

