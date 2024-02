Peskovas atkirto lietuviams dėl žodžių apie Kaliningradą: gali imtis „papildomų priemonių saugumui užtikrinti“

Kalbėdamas apie tariamus grasinimus „neutralizuoti“ Kaliningradą, jis pažymėjo, kad Kaliningradas yra Rusijos regionas ir taip bus visada.

Primename, kad Rusijos Baltijos jūros laivynas antradienį pranešė apie pratybas.

„Raketų laivai „Odincovo“ ir „Serpuchov“, raketinis kateris „Moršans“ įgyvendino elektroninius raketų „Kalibr“ ir „Moskit“ paleidimus, imituojančiais kovą su tariamo priešo taikiniais, esančiais tolimu atstumu nuo laivų“, – skelbiama Rusijos Baltijos jūros laivyno pranešime.

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo X paskyroje parašė, kad Kaliningrado sritis bus „neutralizuota“, jeigu Maskva išprovokuos karą su NATO.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED